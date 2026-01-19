A cseh elnök attól tart, törés következhet be az európai országok között az amerikai nyomásgyakorlás miatt

Fordulóponthoz érhet Európa az amerikai nyomásgyakorlás miatt, és törés következhet be a szabályokat betartó, valamint az erő oldalára álló országok, politikusok között – mondta Petr Pavel újságíróknak, miután fogadta őt a pápa hétfőn a Vatikánban. A cseh államfő a Grönland megszerzéséért kifejtett amerikai nyomás kapcsán azt mondta, hogy Európának meg kell mutatnia valós arcát, és el kell döntenie, milyen irányban kíván tovább haladni.

Petr Pavel cseh államfő 2023. január 14-én. Fotó: Lukas Kabon/Anadolu Agency via AFP

Arról van szó, hogy létrejön-e az európai országok olyan csoportja, amely kitart az európai értékek és szabályok mellett, amelyeken az Európai Unió megalakult, vagy egyfajta törésre kerül sor, amelyben néhány európai ország képviselője, esetleg egész államok az erő érvényesítésének oldalára állnak, mellőzve a jog és a szabályok figyelembe vételét

– mondta Pavel, aki szerint az érvényes szabályok tiszteletének előnyt kell élveznie a nyomásgyakorlással szemben.

A cseh elnök vélhetően elsősorban saját miniszterelnökére, Andrej Babišra utalt, aki hétfőn egy sajtótájékoztatón így válaszolta arra a kérdésre, hogy Csehország Grönland mellett áll-e:

Ezt nem tudom kijelenteni. Az Egyesült Államok a NATO vezetője. Ezek a konfrontációk kontraproduktívak, és megállapodásra kell jutnunk.

Igaz, később már némiképp korrigálta a nyilatkozatát:

Grönland Dánia autonóm területe. Erről nincs vita. Mi azonban a párbeszédet fogjuk támogatni, nem a deklarációkat. A külpolitika ugyanis a diplomáciáról szól, nem arról, hogy ki tesz közzé erősebb nyilatkozatot a közösségi oldalakon.

Ez utóbbiban egyetértenek az államfővel, aki szintén a kulturált tárgyalást és a diplomáciát részesítené előnyben a nyomásgyakorlással szemben, legyen az gazdasági vagy katonai.

Mint ismeretes, Szijjártó Péter hétfőn Prágában azt nyilatkozta, Grönlandot nem tartja az EU ügyének. (via MTI, Seznám Zprávy)