A japán miniszterelnök hivatalba lépése után három hónappal előrehozott választást ír ki

Japán miniszterelnöke, Takaicsi Szanae pénteken feloszlatja a parlamentet, megnyitva az utat egy február 8-ára kiírt előrehozott választás előtt. Abban bízik, hogy erős személyes népszerűsége jelentős többséggé fordítható az alsóházban. A döntés „rendkívüli súlyú”, amely „a néppel együtt határozza meg Japán jövőbeli irányát” – mondta Takaicsi egy tokiói sajtótájékoztatón.



Japán első női miniszterelnöke és kabinetje magas társadalmi támogatottságnak örvend októberi hivatalba lépése óta. Pártja azonban lemaradásban van a közvélemény-kutatásokban, így a lépés kockázatos: ez lesz Japán második parlamenti választása két éven belül, és próbára teszi a választók hajlandóságát Takaicsi közkiadás-növelő terveinek támogatására, amikor az emelkedő megélhetési költségek állnak a középpontban.

Miután október 21-én a törvényhozók megválasztották miniszterelnöknek, Takaicsi most közvetlen felhatalmazást kér a képviselőháztól, Japán erősebbik parlamenti kamarájától. A 465 alsóházi képviselő – akik négyéves mandátummal rendelkeznek – megválasztásáért folyó kampány január 27-én kezdődik. A Liberális Demokrata Párt (LDP) 1955 óta szinte megszakítás nélkül kormányozza Japánt. Jelenleg 199 mandátuma van a képviselőházban – ebből három független szövetségeseké –, ami a legtöbb bármely párt közül. Az LDP koalíciója a Japán Innováció Pártjával törékeny többséget biztosít, épp csak elegendőt a kormányzáshoz.

Az egykori miniszterelnök, Abe Sinzó politikai tanítványa és Margaret Thatcher nyílt csodálója, Takaicsi Japán „Vasladyjeként” ismert. Hivatalba lépésekor gazdasági fellendülést ígért a hosszú stagnálás után. Takaicsi a kormányvezérelt, nagyszabású költekezés híve a gazdasági növekedés ösztönzésére. Első hónapjai alatt személyes népszerűsége az egekbe szökött; Abe 2012-es visszatérése óta nem volt ilyen népszerű japán miniszterelnök.

Decemberben kabinetje rekordösszegű, 9 billió jenes (57 milliárd dollár; 43 milliárd font) védelmi költségvetést hagyott jóvá. A lépés a Kínával kapcsolatos növekvő aggodalmak közepette történt; Tokió Peking regionális katonai aktivitását „Japán legnagyobb stratégiai kihívásának” nevezi. Takaicsi tavaly november óta Kína haragjának célpontja is, miután olyan kijelentéseket tett, amelyek szerint Japán katonai lépésekkel reagálhatna, ha Kína megtámadná Tajvant. Az ezt követő diplomáciai vita több mint egy évtizede nem látott mélypontra taszította a kétoldalú kapcsolatokat.

Eközben Takaicsi szorosabb kapcsolatokat épít az Egyesült Államokkal. Donald Trump amerikai elnök tavaly októberi japáni látogatásán a két vezető kölcsönösen méltatta egymást, és megállapodást írt alá a ritkaföldfémekről. Emellett egy dokumentumot is aláírtak, amely az amerikai–japán kapcsolatok új „aranykorát” hirdeti.

Az előrehozott választás azonban komoly kockázatokkal jár. Az LDP vezetése ingatag, Takaicsi pedig öt éven belül a negyedik miniszterelnök. Elődei mandátuma a támogatottság csökkenése és botrányok miatt rövidült meg. Közvetlen elődje, Isiba Sigeru szintén röviddel hivatalba lépése után írt ki előrehozott választást – ami az LDP történetének egyik legrosszabb eredményéhez vezetett, és a párt elvesztette alsóházi többségét. (via BBC)