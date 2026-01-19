Az ügyészség és a rendőrség sem ad választ, hogy miért nem rúgták ki a Szőlő utca volt vezetőjét, ha már a rendőrség is tudta, hogy gyereket vert

Már nyáron a rendőrségnél, ősz óta pedig az ügyészségnél voltak a Szőlő utcai bántalmazásról készült videók, de a hatóságok nem találták „az eljárás szempontjából relevánsnak” – írtuk meg mi is napokkal ezelőtt, hozzátéve azt a fontos elemét a történetnek, hogy amikor a videók készültek, Kovács-Buna Károly, aki a felvétel szerint a rábízott fiatalokat bántalmazta, akkor még nevelőként dolgozott az intézményben, de amikor a felvételek a nyomozókhoz kerültek, már igazgató volt ott. Kovács-Bunát Juhász Péter Pál letartóztatása után nevezték ki a Szőlő utca élére 2025-ben.

A hvg.hu most rról ír, hogy bár a vádhatóság szerint ezeknek a videóknak a nyomozás szempontjából már nem lehetett jelentőségük, mert a Budapesti Javítóintézetben készült felvételek a szóba jöhető bűncselekmények elévülését követően, 2025 nyarán kerültek a büntetőeljárást folytató Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodához, arról nem tettek említést, hogy más következménye miért nem volt a videóknak.

Kovács-Buna ugyanis csak decemberben mondott fel, addig zavartalanul dolgozott, annak ellenére is, hogy a videókat ismerte a rendőrség és az ügyészség is. A hvg.hu ezért megkérdezte az ügyészséget és a rendőrséget, továbbították-e a nyáron a nyomozók a birtokukba került videókat a javítóintézet fenntartójának, tájékoztatták-e a belügyi tárcát, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságot arról, mit tett korábban Kovács-Buna. És kiváncsiak voltak arra is, hogy ha nem tájékoztatták a videókról a fenntartót, akkor miért nem.

A Központi Nyomozó Főügyészség kitérő választ adott a lapnak, és a videón látható szóba jöhető bűncselekmények elévüléséről adtak újra tájékoztatást. Arra lényegi kérdésre, hogy a videóról tájékoztatták-e az intézet fenntartóját, nem válaszoltak. De azt fontosnak tartották közölni, hogy „a regionális nyomozó ügyészség azt is vizsgálja, hogy a korábban tett esetleges jelzések kivizsgálása során a hatóságok részéről történt-e mulasztás, illetve ezzel összefüggésben bűncselekmény gyanúja megállapítható-e”.

Az Országos Rendőr-főkapitányság csak annyit közölt, Központi Nyomozó Főügyészség legutóbbi tájékoztatását kell irányadónak tekinteni a témában.