Ipari hó hullott Tiszaújvárosban

Vasárnap többfelé kisütött a nap, de voltak olyan részek is az országban, ahol egész nap szürke, párás, ködös volt az idő, és a rétegfelhőzet sem szakadt fel. Ahogy az Időkép írja, a hideg, fagyos időben ilyenkor előfordul, hogy úgynevezett ipari hó kezd el hullani.

Ipari hó Tiszaújvárosban Fotó: Olvasónk

Ez történt vasárnap délután és kora este Tiszaújvárosban is. Az oldal szerint ipari hó főként ipari területeken, valamint azok néhány kilométeres környezetében alakulhat ki, ez pár centis friss hóréteget jelent, ami a gyárak által a magas páratartalmú, alacsony szintű rétegfelhőzetbe juttatott vízgőz kikristályosodásának a következménye.

A tiszaújvárosi ipari havat az Időkép oldalán lehet megtekinteni.