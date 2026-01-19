Két ember meghalt egy csehországi lövöldözésben

Két ember életét vesztette, és hatan megsebesültek abban a lövöldözésben, amely hétfőn délelőtt tíz óra körül történt az észak-csehországi Chribská kisváros polgármesteri hivatalában.

Fotó: Eva Korinkova/REUTERS

A lövöldözésben két férfi, a városháza egyik alkalmazottja és a támadó vesztette életét. A sebesültek száma hat, köztük van a település polgármestere, két nő és három rendőr – közölte Lubomír Metnar cseh belügyminiszter helyszíni sajtótájékoztatón. Az egyik nő állapota kritikus, míg a másik két civil személyé közepesnek minősíthető. Két rendőr könnyebb sérüléseket szenvedett – pontosította a miniszter közlését Martin Vondrácek országos rendőrfőkapitány.

A belügyminiszter szerint a támadó pisztollyal lövöldözött, s több lőfegyver is volt nála, fegyvertartási engedélye viszont nem volt. Elmondta, hogy a támadó valószínűleg öngyilkos lett, ezt azonban csak a későbbi vizsgálatok tudják biztosan megállapítani. A bűntény háttere egyelőre nem világos. A rendőrkapitány szerint valószínűleg párkapcsolati problémákról lehet szó, a terrorizmus és a szélsőségesség kizárható.

Petr Pavel államfő részvétét fejezte ki a chřibskái lövöldözésben érintett családoknak, miután a Vatikánban találkozott XIV. Leó pápával. Az elnök szerint valószínűleg egy személy kétségbeesett cselekedete volt, és az ilyen incidenseket nagyon nehéz megelőzni.

„Sajnálom, de Csehországban nem vagyunk hozzászokva a hasonló helyzetekhez” – mondta az elnök. Arra kérte a lakosságot, hogy figyeljenek oda a körülöttük zajló eseményekre. Ha az emberek olyan viselkedést észlelnek, amely erőszakos cselekményhez vezethet, értesítsék az illetékes hatóságokat. „Ugyanolyan ébereknek kell lennünk, mint azokban az országokban, ahol az ilyen incidensek gyakrabban fordulnak elő” – jegyezte meg Pavel.

A cseh-német-lengyel hármashatárnál, az úgynevezett sluknovi háromszögben fekvő Chribskának mintegy 1300 lakosa van. (via MTI, Seznám Zprávy)