Közleményt adott ki Egressy Mátyás eltűnése ügyében az Ötkert

Távozása során sem rendkívüli esemény, sem olyan körülmény nem volt észlelhető, amely az Ötkert munkatársai részéről beavatkozást vagy intézkedést tett volna szükségessé

– írja hétfői közleményében az Ötkert és az azt üzemeltető cég a szombat hajnalban eltűnt Egressy Mátyásról, aki azután tűnt el, hogy hazaindult a szórakozóhelyről.

Az Ötkert – mely együttérzését fejezte ki a fiú családjának – közlése szerint a péntek esti eseményeket belső vizsgálat keretében áttekintették, és a kamerafelvételek alapján a 18 éves fiú külső beavatkozás nélkül, önállóan hagyta el a szórakozóhelyet. Hozzátették azt is, hogy a hatóságokkal teljeskörűen együttműködnek, minden kért információt átadnak, és arra kérik a közvéleményt, hogy a hivatalos eljárások lezárultáig ne vonjanak le megalapozatlan következtetéseket.

A közlemény végén a szórakozóhely vezetősége kiemelte: továbbra is elkötelezettek egy biztonságos, jogszerű és felelős szórakozási környezet fenntartása mellett a vendégeik számára.

Mivel Egressy Mátyás eltűnésével kapcsolatban több információ is kikerült a sajtóban és a közösségi oldalakon is, a rendőrség azt kéri, hogy aki a fiúval kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, a közösségi média helyett a hatóságot értesítse a 112-es segélyhívó számon, vagy ­– akár névtelensége megőrzése mellett – a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán.

Egressy Mátyás körülbelül 183 centiméter magas, sportos testalkatú, barna, rövid hajú. Eltűnésekor barna kabátot és fekete nadrágot viselt.