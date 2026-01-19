Meghalt egy futó szombaton a Tihany Trail versenyen

Egy 47 éves futó meghalt szombaton a Tihany Trail 2026-on, írja a Veol. A lap szerint mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, de nem sikerült megmenteni a versenyző életét.

A verseny hivatalos Facebook-oldala úgy fogalmaz, hogy „A Tihany Trail 2026. után felfoghatatlan csend maradt… Végtelen hála és köszönet mindazoknak, akik lélekjelenlétükkel, szaktudásukkal, tiszta szívvel hozzájárultak a mentéséhez! Mégis egy futótársunkat kell gyászolnunk. A szívünk tele fájdalommal és bánattal… Mélyen együtt érzünk a családdal, hozzátartozókkal és barátokkal”.

A tihanyi versenyen több mint ötszázan indultak, 5, 10 és 15 kilométert lehetett futni, illetve volt egy 10 kilométeres Nordic Walking csúcstámadáson is.