Szily László - Idegtartás, hangoskönyv 2. fejezet: Az új rendszertan alapjai

hangoskönyv
Szily László, a 444.hu újságírója olvassa fel saját könyvét ebben a podcast sorozatban.


Linné és Darwin az állatokat az evolúciós rokonságiviszonyaik alapján osztályozták. Az állatok klasszikus rendszertana azonban nem sokat segít a megfelelő házi kedvenc megtalálásában, így a könyv szerzője saját rendszertant alkotott meg. A 2. fejezetben ezzel a rendhagyó rendszertannal ismerkedhetünk meg.

A podcast epizódhoz mellékeltünk pár eredeti Szily-rajzot is a nyomtatott könyvből, ami megvásárolható a 444 shopjában.

A podcast első 3 része ingyenesen elérhető minden podcast platformon, a 4. epizód és az utána következő részeket a 444 Közösség és Belső kör előfizetői a személyes feedjükön keresztül tudják meghallgatni.

Grafika: Szily László / 444
