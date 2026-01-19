Szily László - Idegtartás, hangoskönyv 2. fejezet: Az új rendszertan alapjai

Szily László, a 444.hu újságírója olvassa fel saját könyvét ebben a podcast sorozatban.



Linné és Darwin az állatokat az evolúciós rokonságiviszonyaik alapján osztályozták. Az állatok klasszikus rendszertana azonban nem sokat segít a megfelelő házi kedvenc megtalálásában, így a könyv szerzője saját rendszertant alkotott meg. A 2. fejezetben ezzel a rendhagyó rendszertannal ismerkedhetünk meg.

A podcast epizódhoz mellékeltünk pár eredeti Szily-rajzot is a nyomtatott könyvből, ami megvásárolható a 444 shopjában.

A podcast első 3 része ingyenesen elérhető minden podcast platformon, a 4. epizód és az utána következő részeket a 444 Közösség és Belső kör előfizetői a személyes feedjükön keresztül tudják meghallgatni.

