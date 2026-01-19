Szily László - Idegtartás, hangoskönyv 3. fejezet: A lakásod mint biotóp

Szily László, a 444.hu újságírója olvassa fel saját könyvét ebben a podcast sorozatban.

Egerek, pókok, békák, denevérek, kaméleon a lakásban. Vannak, akik számára az otthonuk természetes állat-élőhellyé változtatása maga a csoda. Ugyanakkor "ha nem vagy harcos nonkonformista, de mégis szeretnél létrehozni egy többé-kevésbé önfenntartó rendszert, a dologgal érdemesebb egy akvárium vagy terrárium falain belül foglalkozni" - tudjuk meg a harmadik részből.

