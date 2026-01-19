Szily László - Idegtartás, hangoskönyv 5-6. fejezet: Kerti tó: szex, halál és rengeteg gerinctelen, Madárpók

hangoskönyv
Szily László, a 444.hu újságírója olvassa fel saját könyvét ebben a podcast sorozatban.

"A szex után a kerti tó a legjobb dolog a világon, már amennyiben az ember érdeklődési köre eléggé hasonlít Gerald Durrelléhoz, és a mesterrel ellentétben nem értékeli túl az alkoholt." A kerti tó csodálatos látvány, de ahogy az 5. fejezetből kiderül, veszélyes is tud lenni.

És hogy mit tudhatsz meg a 6. fejezetben a madárpókról? Például ezt: "A madárpók nem cserkészve vadászik, hanem úgy, hogy meglapulva vár, aztán ha bármilyen, a potrohánál nem nagyobb élőlény a kritikus támadási távolságnál közelebb kolbászol, lecsap, mint Buzekné Makláry „Maki” Ilona a montreali olimpián."

Az epizódhoz mellékeltünk pár eredeti Szily-rajzot is a nyomtatott könyvből, ami megvásárolható a 444 shopjában.

hangoskönyv idegtartás hangoskönyv szily lászló idegtartás
Micsoda baromság: Szily László a saját állatos könyvét olvassa fel a 444 új hangoskönyv/podcast sorozatában

A rohadék degukkal ellentétben mi mindaddig kussolunk, amíg fel nem csavarod a volume gombot!

Szily László
ÁLLAT