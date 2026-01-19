Szily László - Idegtartás, hangoskönyv 7-8-9. fejezet: Miért olyan népszerűek a soklábúak?, Őrjítő zajok az éjszakában, Rohadt élet

Szily László, a 444.hu újságírója olvassa fel saját könyvét ebben a podcast sorozatban.
Az idegtartás három rövid fejezete a tücskök, az ízeltlábúak és a maguktól berohadó, házi készítésű akváriumok világába kalauzol el minket. Utóbbihoz külön útmutatót kaphatunk arról, hogyan ne költsük el feleslegesen pénzünket drága, egzotikus halakra, ha magunk is kifoghatjuk hazánk vízeiből a leendő lakótársainkat.
Az epizódhoz mellékeltünk pár eredeti Szily-rajzot is a nyomtatott könyvből, ami megvásárolható a 444 shopjában.
