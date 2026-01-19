Trump és Fico Floridában tárgyaltak, a fő téma a nukleáris együttműködés volt

Donald Trump amerikai elnök és Robert Fico szlovák miniszterelnök szombaton Floridában találkozott, a fő téma a két ország közötti, mintegy 15 milliárd eurós (17,4 milliárd dolláros) nukleáris energetikai együttműködés volt. A megbeszélést Trump Mar-a-Lago-i klubjában tartották, és az Orbán-szövetséges szlovák kormány azon törekvését mutatja, hogy szorosabb viszonyt alakítson ki Washingtonnal.

A találkozót megelőzően pénteken írták alá a két kormány közötti nukleáris energiaügyi együttműködési megállapodást, amely formális tárgyalásokat nyithat meg a Westinghouse Electric-kel. Szlovákia egy 1200 megawattos, állami tulajdonban épülő reaktor létesítését tervezi, amelynek kivitelezését Fico szerint akár jövőre is elnyerheti a Westinghouse, az üzembe helyezést pedig 2040 körülre tervezik.

Robert Fico szlovák miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök, Floridában, Mar-a-Lagoban, 2026. január 18-án. Fotó: Robert Fico/Facebook

„Mindkét ország elismeri, hogy az energiaellátás komoly kihívásait nem lehet kizárólag szélturbinákkal vagy napelemekkel megoldani, a jövő kulcsa a nukleáris energia gyors fejlesztése” – mondta Fico egy videóban, amit a hazafele tartó repülőn rögzítettek. A szlovák miniszterelnök szerint Trumppal több nemzetközi kérdést is érintettek, külön hangsúlyt helyezve Ukrajnára. Fico megismételte álláspontját, miszerint a háborús konfliktusban a diplomáciai megoldásoknak elsőbbséget kell élvezniük a katonai fellépéssel szemben. „Érdekelte őket az álláspontunk, mert tudták, hogy nem vagyunk brüsszeli papagájok, és hosszú ideje szuverén véleményeket fogalmazunk meg” – mondta a miniszterelnök. „Nem kerültük el az Európai Unió értékelését sem. Teljes egyetértés volt az Unióról alkotott véleményünkben, miszerint intézményként mély politikai válságban van“ – fogalmazott Fico abban a videóban, amelyet még az Atlanti-óceán felett, a repülőgépen készített.

Fico az utóbbi években igyekezett erősíteni gazdasági kapcsolatait Moszkvával és Pekinggel is, és több alkalommal találkozott Vlagyimir Putyinnal. 2023-ban leállította Szlovákia katonai segítségnyújtását Ukrajnának, arra hivatkozva, hogy az „csak meghosszabbítja a háborút”. Bár elismeri, hogy Oroszország megsértette a nemzetközi jogot, Fico szerint a háborút „a Nyugat provokálta ki”, és úgy vélte, hogy a béke érdekében Ukrajnának bizonyos területi engedményeket is meg kellene fontolnia. (Bloomberg, Paraméter).