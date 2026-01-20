A címvédő Spanyolország legyőzésével Eb-elődöntős a férfi vízilabda-válogatott

A magyar férfi vízilabda-válogatott ötméteresekkel legyőzte Spanyolországot a belgrádi Európa-bajnokság keddi középdöntőjében,

ezzel pedig bejutott a legjobb négy csapat közé.

Vigvári Vince (j) és a spanyol Biel Gomila a Spanyolország - Magyarország mérkőzésen. Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

A címvédő, világbajnok és világkupa-győztes spanyolok ellen finoman szólva sem volt jó a tavalyi mérlegünk. Összesen hatszor játszott egymással a két együttes, a magyarok a világkupa-mérkőzésen még nyerni tudtak, ezután viszont sorozatban öt vereség következett. A legutóbbi két összecsapást nyáron, a szingapúri világbajnokságon vívták egymással: a csoportkörben és a döntőben is a negyedik negyedben győzték le a válogatottat. Az Eb-n eddig a meccsig mindkét csapat csak a házigazda szerbektől kapott ki.

A sorsdöntő meccset mi kezdtük jobban, gyorsan indultunk a jó védekezések után, és a kapus Vogel Soma is védett. A spanyoloknak is voltak azért jó lövései, az első 8 perc végén döntetlen volt az állás (3-3). A második negyedben Vogel két hetest is bravúrosan fogott, de ellépni nem tudtunk, 5-5-ös eredménnyel mentek félidőre a csapatok.

Vogel Soma kapus (b) és Tátrai Dávid (j), valamint a spanyol Alberto Munarriz a Spanyolország - Magyarország mérkőzésen. Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

A második félidőt Nagy Ákos góljával indítottuk, egy támadással később pedig Vigvári Vendel ötméteresével már 2 góllal vezettünk (7-5). Támadásban sok lehetőséget elpuskáztunk, amit megbosszultak a spanyolok, 7-7-nél kiegyenlítettek. A negyed utolsó percében Vismeg Zsombor lövése becsúszott a spanyol kapus hónalja alatt, de 5,5 másodperccel a játékrész vége előtt erre is tudott válaszolni az ellenfél (8-8).

A negyedik negyed elején Cabanas előnyben szerzett góljával a mérkőzés során először vették át a vezetést a spanyolok, de Nagy Ádám gyorsan egyenlített (10-10). Óriási rohanás kezdődött innentől, védések, kapufák és kontrafaultok mindkét oldalt. Nagy Ákos parádés ejtésével azért visszavettük a vezetést, sőt, egy perccel a vége előtt Vogel kivédte a spanyolok emberelőnyös támadását, így körülbelül 30 másodpercet kellett volna csak kihúznunk. Ez azonban nem sikerült, Cabanas az utolsó másodpercben kiegyenlített (11-11), így jöhettek a büntetők.

Vogel itt is fogott kettőt, Fekete Gergő pedig továbblőtte a csapatot, a végerdemény 15-14 lett.

Szoros meccsen, de abszolút megérdemelten nyert tehát a válogatott, a pénteki elődöntőben Görögország lesz az ellenfél. (via MTI)