A Dunán is kutat a rendőrség Egressy Mátyás után

A folyóban keresik a Budapesten eltűnt fiatalt - közölte kedd délelőtt a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

Egressy Mátyás szombat hajnalban tűnt el, azóta nem találják. Kamerafelvételeken egy darabig tudták követni a mozgását, az utolsó pont, ahol vasárnap hajnalban látták, az a Lánchíd volt. Sajtóhírek szerint a rendőrségnek van egy felvétele arról, hogy valaki a vízbe zuhan, illetve hogy a híd közepén megtalálták a fiú kulcscsomóját. Hétfői megkeresésünkre ezeket a híreket a rendőrség nem erősítette meg, de délutánra a fiú gimnáziumán fekete zászló lobogott.

A BRFK közzétett egy videót is a keresésről.

Azt írták, a kutatást a jelenleg újra erősödő jégzajlás nehezíti. A közleményükben már nem írták ki a 18 éves fiú nevét.

