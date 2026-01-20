Egy kismajmot próbált kicsempészni az országból egy román férfi, de lekapcsolták a határon

Védett állat volt az a fiatal, aranyfejű oroszlánmajom, amelyet egy román férfi próbált Olaszországba csempészni Magyarországon keresztül.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye szerint a pénzügyőrök január 18-án éjszaka, a rédicsi határátkelőnél állítottak meg egy utasokat szállító kisbuszt. A rutinvizsgálat alatt a sofőr feje feletti rekeszből került elő a fiatal majom.

Fotó: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

A 42 éves sofőr azt állította, hogy az állatot Moldovában kapta egy barátjától és Olaszországba viszi a kislányának ajándékba. Az állat egészségügyi okmányait és tartási engedélyét nem tudta bemutatni. Az állatot egy fűtött irodába vitték, ahol a kihívott természetvédelmi szakemberek megállapították, hogy nemzetközi védelem alatt áll ez a faj.

A rendőrség természetkárosítás miatt indított eljárást, a kismajom pedig a Fővárosi Állat- és Növénykertbe került.