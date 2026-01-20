Eugen Popa nagyon jól szórakozik a Facebookon azon, hogy a román állam szerint halott

„Kedves barátaim, ma megtudtam, hogy a román állam szemében halott vagyok. Hivatalosan. Valahol egy poros adatbázisban valaki megnyomott egy gombot, és eldöntötte, hogy véget ért a történetem. Nem tudom, ők mit tudnak, de én még itt vagyok”

– írta a Bákó megyei Eugen Popa a Facebookon, miután kézhez kapta a román hatóságok levelét arról, hogy meghalt. Az esetről az Agerpres hírügynökség alapján írt a Transtelex.

Popa a posztban arról is ír, szerinte az lehetett a baj, hogy „az életemen nem volt elég pecsét, hitelesített másolat és végtelen sorban állás”.

A Bákói megyei szociális és gyermekvédelmi igazgatóság szóvivője a hírügynökségnek azt nyilatkozta, hogy egy sajnálatos adminisztratív hiba történt. 2025. december elsejétől egy jogszabályban előírt felülvizsgálat nyomán Eugen Popa már nem tartozik a fogyatékossággal élők jogállásáról szóló törvény hatálya alá, ezért egyes kedvezményei megszűntek.

Az erről szóló értesítésben azonban tévesen „halálozással” indokolták a kedvezmények megszűnését. Azt is elmondta, hogy az Eugen Popának elküldött dokumentum csupán tájékoztató jellegű volt, nem járt jogi következményekkel. A történtek miatt az intézmény vezetése belső vizsgálatot indított.