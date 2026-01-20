Lekerült a körözési listáról Kunu Márió, a rendőrség szerint erre akkor kerül sor, ha a keresett személyt elfogják

Mario

A 444 kedden 11 óra tájban „Rendőrségi körözés alatt álló zenész dalával dobták fel Orbán TikTok-videóját” című cikkben számolt be arról, hogy a január 13. óta garázdaság miatt keresett Kunu Márió (és Ferike!) „Kimaradás van” című slágere szól egy friss Orbán-kampányvideó alatt.

A kormányzati médiaállományhoz tartozó Bors kedden 13:50-kor simán elérte a körözött zenészt, aki azt nyilatkozta nekik, hogy

„Mindig is tudtam, hogy nagy fazon a Miniszterelnök Úr, mindig is csipáztam. A videó miatt pedig most még jobban megkedveltem."

Nem sokkal ezután Kunu eltűnt a körözési listáról. Az eltűnését a Blikk szúrta ki.

Elképzelhető volt, hogy véletlen egybeesésről van szó, és a rendőrség pont azokban a percekben találta meg őt vagy Kunu adta fel magát, de az is lehetséges, hogy valami más okból érvénytelenítették az elfogatóparancsot - gondoltam. Az ügyben ezért kérdéseket küldtem a rendőrségnek, akik perceken belül válaszoltak, ezzel, vastagított kiemelés tőlem:

„A nyilvános körözések visszavonásukig érhetők el a rendőrség honlapján, az ott közzétett információkon túl bővebb tájékoztatás nem adható. Egy elfogatóparancs visszavonására akkor kerül sor, ha a keresett személyt elfogják. A konkrét személyre vonatkozóan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései értelmében nem áll módunkban válaszolni."

A rendőrségi válasz első és második mondata együtt arra utal, hogy Kunu Máriót elfogták. A korábban drogügyek, zaklatás és közfeladatot ellátó személy megtámadása miatt is körözött Kunu a kormányzati Ripostnak ugyanakkor azt nyilatkozta, hogy: