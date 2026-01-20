Megdézsmált egy szendvicset, egy zacskó gumicukrot, majd egy laptoppal távozott a betörő egy hajdúsági óvodából

Tavaly év végén indult eljárás egy hajdúvidi betörés miatt. Az elkövető az éj leple alatt bement egy óvodába, ivott egy kis almalevet, megkóstolt egy otthagyott szendvicset, megdézsmált egy csomag gumicukrot, majd egy laptoppal a hóna alatt távozott, írja közleményében a rendőrség.

A hajdúböszörményi rendőrök azonnal a tolvaj keresésébe kezdtek, tanúkat hallgattak meg, adatokat gyűjtöttek, és más megyék kapitányságaival is felvették a kapcsolatot. Így derült ki, hogy a Dunántúltól Hajdú-Bihar vármegyéig történtek hasonló betörések iskolákba, óvodákba, bölcsődékbe.

Végül az egyik hajdúböszörményi körzeti megbízott azonosította a tolvajt, egy konyári lakost. Az 55 éves férfit január 19-én fogták el, kihallgatásán részletes beismerő vallomást tett. Azt is elárulta a nyomozóknak, hogy a kisebb-nagyobb távolságokat rendre tömegközlekedési eszközzel hidalta át. Volt, hogy vonattal utazott egy iskolai betöréshez, máskor pedig busszal ment egy kiszemelt óvodához. Főleg pénzt és műszaki cikket keresett, de ha lehetősége nyílt rá, meg is vacsorázott.