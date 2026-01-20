Széles rianások a Balatonon, az mi?

A Balatonon kialakuló rianások veszélyeire figyelmeztet a HungaroMet Zrt. Ez az a jelenség, amikor a nagy területen kialakuló jégfelszín magától szétpattan, és megreped.

Azt írták, az elmúlt napokban több éve nem tapasztalt mértékben megvastagodott a jég a Balatonnál, a siófoki obszervatórium közelében kedden a part mentén 15 centiméter, 100 méterrel beljebb 12, a belső területeken tipikusan 10 centiméter vastagok a jégtáblák, de veszélyeket rejtő, széles rianások is kialakulnak. Ilyenek:

Fotó: HungaroMet Zrt.

A hatalmas jégfelületen természetes módon alakulnak ki kisebb törések, rianások, és a több napja kitartóan fújó élénk keleti, délkeleti szél hatására a táblák kisebb-nagyobb mértékben elmozdulnak. Az így kialakult rianások sokszor csak pár centi szélesek, de könnyen kiszélesedhetnek.

A hideg éjszakákon a rianások befagynak, de a friss jég csak pár centiméter vastag és gyakran nehezen különböztethető meg a környezetétől.