Több kormányzati támogatásnál elég lesz beírni, hogy a célnak megfelelően használták fel az összeget

Egy rendeletmódosítás értelmében innentől kezdve elég egy egyszerűsített elszámolást leadniuk azoknak a szervezeteknek, amelyek 3 millió forintnál kevesebbet nyertek a
Ezeknél elég lesz annyit írni, hogy a támogatást a célnak megfelelően, jogszerűen és a szerződésben meghatározottak szerint használták fel.
A rendelet visszamenőleges hatályú, a már kiírt pályázatokra és leadott beszámolók elbírálására is érvényes. Az egyszerűsített elszámolással idén augusztus végéig lehet élni.
A rendelet azokra a civil alapokra nem vonatkozik, amelyekből a fideszes álcivil szervezeteket szokták támogatni.