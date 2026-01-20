Trump Grönlandról: „Meg kell szereznünk, Dánia nem tudja megvédeni”

Az amerikai elnök röviddel azelőtt, hogy Washingtonba repült volna, floridai újságíróknak erősítette meg Grönlandot érintő követeléseit. A Sky News tudósítása szerint „csodálatos embereknek” nevezte a dánokat, akik viszont szerinte nem tudják megvédeni Grönlandot.

„Meg kell szereznünk. Meg kell ezt tennünk. Dánia nem tudja megvédeni”, mondta.

Időközben Truth Social oldalán már arról posztolt egy rajzot Trump, ahogy épp kitűzi az amerikai zászlót Grönlandon, ahol tábla jelzi: Grönland 2026 óta az Egyesült Államok fennhatósága alatt álló terület.

Fotó: Donald Trump/Truth Social

Az NBC News pedig arról ír, hogy amikor megkérdezték Trumpot, miszerint vámokat vetne ki Dániára és a vele szövetséges országokra, az amerikai elnök válasza az volt: „Száz százalék, hogy megteszem”. Trump szombaton mondta, február 1-től 10 százalékos vámot vezetne be, és az júniusban 25 százalékra emelkedne, ha nem születik megállapodás „Grönland megvásárlásáról”.

Arra a kérdésre viszont már nem adott egyértelmű választ az amerikai elnök, hogy kész lenne-e erőszakot is alkalmazni a terület elfoglalására. Az erre irányuló kérdést, egy „nem nyilatkozom” válasszal tudta le.

Az interjúban Trump egyébként az európai vezetőket is hibáztatta, akik ellenálltak a Grönland megszerzésére irányuló erőfeszítéseinek, amely szerinte szükséges a nemzetbiztonság külső fenyegetésekkel szembeni védelméhez.

„Európának az Oroszországgal és Ukrajnával vívott háborúra kellene összpontosítania, mert őszintén szólva, látjuk, mit értek el ezzel” – mondta Trump. „Erre kellene Európának összpontosítania – nem Grönlandra.”

Grönlanddal kapcsolatban egyébként Szijjártó Péter is hasonló álláspontot képvisel, szerinte ez nem az EU ügye: