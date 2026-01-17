Trump 10 százalékos vámmal bünteti Dániát és hét európai szövetségesét Grönland miatt

Donald Trump bejelentette, hogy februártól új vámokat vezet be több olyan ország ellen, amik árukat exportálnak az Egyesült Államokba. Az amerikai elnök szerint ezek addig maradnak érvényben, „amíg meg nem születik a megállapodás Grönland teljes és maradéktalan megvásárlásáról” az Egyesült Államok által.

„Évek óta támogatjuk Dániát, az Európai Unió összes országát és más államokat is azzal, hogy nem vetettünk ki rájuk vámokat vagy bármilyen más ellenszolgáltatást. Most azonban, több évszázad után, eljött az ideje annak, hogy Dánia viszonozza ezt – a világbéke forog kockán! Kína és Oroszország meg akarja szerezni Grönlandot, és Dánia semmit sem tehet ez ellen” -írta Trump a Truth Social-ön.

Trump a közösségi médiában azt írta, hogy Dánia, Norvégia, Svédország, Franciaország, Németország, az Egyesült Királyság, Hollandia és Finnország esetében 10 százalékos vámot vetnek ki minden egyes az Egyesült Államokba szállított termékre. Június 1-jétől ez az arány 25 százalékra emelkedik. Az amerikai elnök szerint „a világbéke forog kockán”, mert Kína meg akarja szerezni Grönlandot, és Dánia semmit sem tehet ellene. (BBC)