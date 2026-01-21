23 évre ítélték a volt dél-koreai miniszterelnököt a szükségállapot kihirdetésében való bűnrészesség miatt

Egy dél-koreai bíróság szerdán 23 év börtönbüntetésre ítélte Han Dokszu volt miniszterelnököt, mert bűnrészesnek találta abban, hogy Jun Szogjol volt elnök 2024 decemberében kihirdette a hadiállapotot.

A szöuli központi kerületi bíróság ítélete szerint Hannak kulcsszerepe volt a szükségállapot kihirdetését elősegítő kabinetülés megrendezésében, ami a bíró szerint „felülről irányított felkelés” volt.

„A vádlott miniszterelnök volt, akinek közvetetten demokratikus legitimitást és felelősséget adtak... Ennek ellenére úgy döntött, hogy szemet huny (...), és részt vesz a december 3-i felkelésben” - mondta a bíró.

„A vádlott cselekedeteinek következményeként Dél-Korea olyan veszélybe került, hogy visszatér a sötét múltba, amikor az emberek alapvető jogait és a liberális demokratikus rendet megsértették (...)” - olvasható az ítéletben.

Fotó: JUNG YEON-JE/AFP

Az alsóbb szintű bíróság Hant hamis tanúzás és okirat-hamisítás vádjában is bűnösnek találta. Han minden vádpontot tagadott, kivéve a részleges hamis tanúzást.

A 76 éves Han az első volt kabinetminiszter, akivel szemben egy alsóbb szintű bíróság ítéletet hozott a történtekhez közvetlenül kapcsolódó bűncselekmények miatt. Hant az ítélet kihirdetése után azonnal őrizetbe vették.

Jun Szogjol volt dél-koreai elnököt néhány napja öt év börtönbüntetésre ítélte egy szöuli bíróság pénteken az igazságszolgáltatás akadályozása és hivatali hatalommal való visszaélés vádjában. Ez azonban még csak a kezdet, Jun korábban már bíróság elé állt a többi között lázítás miatt is, amelyért az ügyészség halálbüntetést kért rá. Abban az ügyben a bíróság várhatóan február 19-én hoz döntést. A vád szerint Jun a statárium kihirdetésével megpróbálta meghosszabbítani a hatalmát, és teljes kontrollra törekedett a törvényhozás felett. (MTI)