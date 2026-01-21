Akciótervet indít a kormány az éttermek megsegítésére

A kormány egy új, összesen hat elemből álló intézkedéscsomagot indít az éttermek megsegítésére – írja a Portfolio.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter és Gerlaki Bence adóügyekért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkár egy háttérbeszélgetésen azt mondta, a program mintegy 9600 melegkonyhás éttermet érint, a cukrászdák és a kávézók kimaradnak a támogatásból.

A teljes csomag keretösszege 100 milliárd forint lesz.

A kormány szerint az éttermek helyzete különösen nehéz, mert egyszerre sújtja őket a magas költségszint, a minimálbér-emelések hatása és a munkaerőhiány. Az intézkedések célja, hogy az éttermeknek több pénzük maradjon működésre, csökkenjenek az adminisztratív terheik, könnyebben tudjanak béreket fizetni, és visszaszoruljon a feketemunka.

Ennek egyik legfontosabb eleme, hogy megszűnik a 33 százalékos reprezentációs adó az éttermi költés után, a cégek árbevételének 1 százalékáig. Ez a bevezetés évében 30-40 milliárd forint költségvetési hatással járhat, hosszú távon 20-25 milliárd forint. Ez azt jelenti, hogy a vállalatok bizonyos összegig adómentesen költhetnek üzleti ebédekre és éttermi fogyasztásra, ami várhatóan növeli az éttermek forgalmát. Emellett 4 százalékról 2 százalékra csökken a turizmusfejlesztési hozzájárulás az éttermi vendéglátásnál.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Újdonság az is, hogy az éttermek a bevételük akár 20 százalékát felszolgálási díjként kezelhetik. Ebből a pénzből kedvezőbb adózás mellett fizethetnek a dolgozóknak plusz jövedelmet, ami után nem kell személyi jövedelemadót és szociális hozzájárulási adót fizetni, csak a járulékot. A bért nem váltja ki, praktikusan a minimálbér/garantált bárminimum felett lehet kedvezményes adózással bért kifizetni. Nagy szerint a munkavállalóknak így abban az esetben is lehet kedvezményes adózással jövedelmet juttatni, amennyiben a vendégeknek nem is számolnak fel szolgáltatási díjat.

A kormány várakozása szerint ennek lesz erős fehérítő hatása lesz a bérekre, vagyis kevesebb pénz megy majd zsebbe.

A csomag része egy új, kedvezményes hitelprogram is a Kisfaludy Turisztikai Hitelközponton keresztül. Ez egy új konstrukció, aminek keretében akár 10 millió forintig lehet hitelt felvenni fejlesztésre vagy működésre, és ha a vállalt célok teljesülnek, a hitel felét nem kell visszafizetni. A kormány emellett egyszerűsíteni akarja az éttermek működését. Készül egy úgynevezett „Vendéglátó Kisokos”, ami segít eligazodni a szabályok között, és tervben van a szektor papírmentessé tétele is: 2027-től például megszűnhetnek a papíralapú számlák, valamint enyhítenék a számlák megőrzésére vonatkozó előírásokat.

A szektor 100 milliárd forintot kap, de a költségvetésre gyakorolt negatív hatás ennél kisebb. A bérek ugyanis fehérednek, így az arra fizetett állami terhek növekedhetnek, valamint a fogyasztás is növekedhet, ami plusz áfabevételt generál. „Emiatt nem aggódik a kormány azért, hogy a költségvetés egyenlege veszélybe kerülne” – mondta Nagy.