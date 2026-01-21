Donald Trump azt mondta Grönlandról, „nincs visszaút”

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump tovább élezte a Grönland feletti ellenőrzés átvételére vonatkozó fenyegetéseit: a közösségi médiában azt írta, „nincs visszaút”, és hogy „Grönland kulcsfontosságú”.

Egy, a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatón Trumpot arról kérdezték, meddig hajlandó elmenni Grönland megszerzése érdekében, amire így válaszolt: „Meg fogják tudni.”

Trumpnak szerdán kellett volna megérkeznie Davosba, de az Air Force One-on fellépő kisebb elektromos hiba miatt a repülőgép kénytelen volt visszafordulni.

Az amerikai elnök által posztolt rajzon Trump – J. D. Vance alelnök és Marco Rubio külügyminiszter társaságában – éppen kitűzi az amerikai zászlót Grönlandon, ahol tábla jelzi: Grönland 2026 óta az Egyesült Államok fennhatósága alatt álló terület. Fotó: Donald Trump/Truth Social

Trump azt is mondta, hogy „számos megbeszélés van napirenden Grönlandról”. Korábban, egy hosszabb sajtóesemény során az elnök újságíróknak azt is kijelentette, hogy Grönlandon „a dolgok elég jól fognak alakulni”.

Amikor a BBC arról kérdezte, hogy a NATO-szövetség esetleges felbomlása olyan ár-e, amelyet az elnök hajlandó lenne megfizetni Grönlandért, Trump így válaszolt: „Senki sem tett többet a NATO-ért, mint én, minden tekintetben”, majd hozzátette, hogy „a NATO boldog lesz, és mi is boldogok leszünk”, valamint azt mondta: „Szükségünk van rá a világbiztonság érdekében.”

Ugyanakkor korábban megkérdőjelezte, hogy a NATO segítséget nyújtana-e az Egyesült Államoknak, ha arra szükség lenne.

„Tudom, hogy mi a segítségükre sietnénk, de őszintén szólva komolyan kétségeim vannak afelől, hogy ők a miénkre sietnének” – mondta újságíróknak. (BBC)