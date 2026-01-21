Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték a férfit, aki lelőtte Japán korábbi miniszterelnökét

A Japán korábbi miniszterelnökét, Abe Sindzót meggyilkoló férfit életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, három és fél évvel azután, hogy 2022-ben, a narái városban tartott egyik rendezvényen lelőtte az egykori kormányfőt.

Tetsuya Yamagami már a tárgyalás tavalyi megnyitásakor bűnösnek vallotta magát, de az, hogy milyen büntetést érdemel, megosztotta a japán közvéleményt. Sokan hidegvérű gyilkosnak tartják a 45 éves férfit, mások viszont együttéreznek vele nehéz gyerekkora miatt.

Az ügyészek szerint Yamagami „súlyos cselekménye” miatt életfogytiglani szabadságvesztést érdemel. Abe meggyilkolása sokkolta az országot, ahol gyakorlatilag nem létezik a fegyveres bűnözés.

Fotó: KEN SATOMI/The Yomiuri Shimbun via AFP

Enyhítésért folyamodva Yamagami védői azt állították, hogy védencük „vallási visszaélés” áldozata.

Édesanyja elkötelezettsége az Egyesítő Egyház iránt csődbe vitte a családot, Yamagami pedig haragudott Abe-ra, miután ráébredt az egykori miniszterelnök kapcsolataira az ellentmondásos vallási szervezettel.

Abe megdöbbentő halála, amely fényes nappal, egy beszéd közben következett be, vizsgálatokat indított el az Egyesítő Egyházzal és annak vitatott gyakorlataival kapcsolatban, köztük azzal, hogy követőit anyagilag tönkretevő adományokra ösztönözte.

Az ügy feltárta a kapcsolatokat a kormányzó Liberális Demokrata Párt politikusaival is, és több kabinetminiszter lemondásához vezetett.

„Minden igaz. Kétség sem fér hozzá, hogy én tettem” – mondta Yamagami komoran a tárgyalás első napján, 2025 októberében. Egy házilag készített fegyverrel – két fémcsőből és szigetelőszalagból összeállítva – két lövést adott le Abéra egy politikai kampányrendezvényen a nyugat-japán Nara városában, 2022. július 8-án.

Fotó: YUICHI YAMAZAKI/AFP

Legfeljebb 20 éves börtönbüntetést kérve Yamagami ügyvédei ismét azt hangsúlyozták, hogy védencük „vallási visszaélés” áldozata volt. A bíróságon elhangzottak szerint édesanyja az Egyesítő Egyháznak adományozta néhai férje életbiztosítását és más vagyontárgyakat is, összesen 100 millió jent (828 750 szingapúri dollárt), amit Yamagami mély sérelemként élt meg.

Yamagami beszélt arról is, hogy Abe elleni haragja akkor erősödött fel, amikor 2021-ben meglátta az egykori miniszterelnök videóüzenetét egy egyházi rendezvényen, de elmondása szerint eredetileg nem Abét, hanem az egyház vezetőit akarta megtámadni.

Az Egyesítő Egyházat Dél-Koreában alapították, Japánban pedig az 1960-as években jelent meg, ahol kutatók szerint politikusokkal épített ki kapcsolatokat követőinek számának növelése érdekében.

Bár Abe nem volt tag, több más japán politikushoz hasonlóan időről időre megjelent egyházhoz köthető rendezvényeken. Nagyapja, a szintén volt miniszterelnök Nobuszuke Kisi állítólag szoros kapcsolatban állt a csoporttal annak antikommunista álláspontja miatt.

Tavaly márciusban egy tokiói bíróság megvonta az egyház vallási jogi státuszát, kimondva, hogy a szervezet a követők lelki jólétével kapcsolatos félelmeit kihasználva kényszerítette őket drága termékek megvásárlására. (BBC)