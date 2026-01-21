Klasszikus trükköt csinált meg Szoboszlai

A sorfal alatt lőtt szabadrúgásgólt Szoboszlai Dominik a Liverpool idegenbeli BL-meccsén, a Marseille ellen. Ez volt az első gól, az angolok utána simán nyertek 3-0-ra.

Itt van más szögből:

A felugró sorfal alatt ellőni klasszikus menőzés. Messi például híres művelője a műfajnak, többször is megcsinálta, a Barcelonában és a a válogatottban is.

Rivaldo megcsinálta úgy, hogy lőtt mellé egy hagyományos szabadrúgásgólt is:

De sokan kedvelték a műfajt rajtuk kívül is.

Annyira, hogy kb. 2017 óta alapvető húzásnak számít egy embert a földre fektetni a sorfal mögött. Nem is érteni, hogy a Marseille miért tekintett el ettől annak ellenére, hogy a szabadrúgás elég közeli volt.