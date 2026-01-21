Trump: Megegyeztünk Grönlandról, nem fogom bevezetni a büntetővámokat

Cikkünk frissül.

„A NATO főtitkárával, Mark Ruttéval folytatott nagyon produktív találkozóm alapján kialakítottuk egy jövőbeli megállapodás keretét Grönlanddal, sőt, az egész sarkvidéki régióval kapcsolatban”

– írta magyar idő szerint szerda éjszaka a Truth Socialön az amerikai elnök. Trump szerint „ez a megoldás, ha megvalósul, nagyszerű lesz az Amerikai Egyesült Államoknak és az összes NATO-tagállamnak”. Arról semmilyen részletet nem közölte, hogy milyen megoldásról lehet szó. De ami a lényeg: bejelentette, hogy a megállapodás alapján „nem fogom bevezetni a február 1-jén hatályba lépő vámokat”.

Donald Trump beszél egy üzleti vezetőkkel tartott fogadáson Davosban Fotó: Jonathan Ernst/REUTERS

A poszt szerint további megbeszéléseket folytatnak „az Aranykupolával kapcsolatban Grönland tekintetében”. A tárgyalásokért J. D. Vance alelnök, Marco Rubio külügyminiszter és Steve Witkoff különmegbízott lesznek felelősek.

A NATO-főtitkár egyelőre nem tweetelt a mostani tárgyalásról. Mark Rutte legutóbb január 18-án posztolt arról, hogy tárgyalt az amerikai elnökkel a grönlandi és az északi-sarki biztonsági helyzetről. „Tovább fogunk ezen dolgozni, és várom, hogy a héten később találkozzunk Davosban” – írta akkor.

Fotó: Jonathan Ernst/REUTERS

Donald Trump az év eleji venezuelai katonai akció után fordította a figyelmét ismét Grönland felé. Többször elmondta, hogy biztonságpolitikai okokból szüksége van a szigetre, mert szerinte azt a dánok nem tudják megvédeni Kínától vagy az oroszoktól. Még szerdán a davosi előadásában is arról beszélt, hogy az Egyesült Államok „azonnali tárgyalásokat” akar indítani Grönland megszerzéséről – Lars Løkke Rasmussen dán külügyminiszter erre reagálva leszögezte, hogy Koppenhága nem tárgyal a területe átadásáról, mert ahhoz alapelveit kellene feladni, és „ilyet sosem fogunk csinálni.”

Miután Trump törekvései Grönland megszerzésére komoly európai ellenállást váltottak ki – néhány ország nemcsak a szolidaritását fejezte ki, hanem szimbolikus gesztusként katonákat is küldött a szigetre –, az amerikai elnök január 17-én jelentette be, hogy büntetővámot vet ki Dániára, valamint a támogatóira (Hollandia, Franciaország, Egyesült Királyság, Németország, Norvégia, Finnország, Svédország). A február 1-jén bevezetni tervezett 10 százalékos vámok az akkor szavai szerint addig maradtak volna érvényben, „amíg meg nem születik a megállapodás Grönland teljes és maradéktalan megvásárlásáról”, a vámtarifa mértéke júniustól 25 százalékra nőtt volna, ha az érintett országok addig is kitartanak Dánia mellett, Dánia pedig Grönland mellett.