Újraválasztása után ismerte el a polgármester, hogy nem mondott igazat a kampányban

Turbulens 2025-öt tudhatnak maguk mögött a kiskunfélegyháziak. Nyáron először az rázta fel az alföldi kisváros életét, hogy július elején bármiféle magyarázat nélkül lemondott a több mint 10 éve hivatalban lévő polgármester, Csányi József. Majd egy hónap kényszerpihenő után, augusztus végén az expolgármester azzal állt elő, hogy a saját jegyzője és a frakciója megpuccsolta. Korábbi szövetségesei azt állították róla, hogy zavarodottan viselkedett, luxuséletet élt, térfigyelő kamerával figyeltette a volt szeretőjét.

Csányi a város főterén, több száz ember előtt sorolta a korábbi szövetségesei bűneit. Többek között arról is beszélt, hogy „az önkormányzat körül olyan cégek jelentek meg, amelyek egyre kedvezőbb és kedvezőbb feltételek mellett egyre több és több pénzhez jutottak.” Volt kabinetfőnökét, Dósai Bencét azzal vádolta meg, hogy szerepe volt az ellene szervezett puccsban, valamint egy Dósaihoz köthető cég úgy vett meg az ipari parkban egy ingatlant a várostól a napelemparkjához, hogy csak 5 év alatt kell kifizetnie az árát, ráadásul a 80 milliós hálózatfejlesztést is az önkormányzattal végeztették el, aminek az egyedüli haszonélvezője a kft. volt.

Amikor ezzel kapcsolatban megkerestük Dósait, tagadta a polgármester által felhozott vádakat, és azt ígérte, büntetőfeljelentést tesz az ügyben, ha Csányi József nem vonja vissza az állításait, illetve nem kér tőle nyilvánosan bocsánatot.

Az októberi időközi választáson a szavazatok 52,32 százalékával újraválasztották a megpuccsolt Csányit. Azóta a polgármester visszavett a nyáron mutatott harciasságából, most hétfőn pedig közleményben vonta vissza korábbi állításainak egy részét:

„2025. augusztus 12-én Kiskunfélegyháza főterén tartott nyilvános eseményen tett azon nyilatkozatom, mely szerint dr. Dósai Bence az IP Energy Kft a Kiskunfélegyházi Ipari Park 2. területén létrehozott napelempark villamos energia csatlakozásához a csatlakozási fejlesztést Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának pénzén valósította meg nem fedi a valóságot, az tévesen került megfogalmazásra. Polgármesteri tisztségem 2025. október 12-i ismételt betöltését követően vizsgálatot indítottam az ügy teljes tényfeltárása érdekében, mely során egyértelmű bizonyítást nyert, hogy a korábbiakban kapott információk nem voltak helytállóak, így az én kijelentésem sem volt az, ezzel kapcsolatban. Szabálytalanság, visszaélés nem történt, illetve a várost semmilyen kár nem érte. Ennek okán az érintettek elnézését kérem. A téves információt adó érintett személyek tekintetében a szükséges jogi intézkedéseket megtettem.”

Csányi a 444-et is megkereste, hogy a kampányáról szóló cikkünkből töröljük azt a részt, ahol azokat a nyilvánosan elhangzott mondatait idézzük, amikről azóta megtudta, hogy „nem voltak helytállóak”. Ennek nem tudunk eleget tenni, mivel mi csak idéztük az általa elmondottakat.