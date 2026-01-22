Dagesztánban nyakon szúrt egy gyereket az iskolaőr, mert megdobta hógolyóval

A dagesztáni Derbent városában büntetőeljárást indítottak egy iskolaőr ellen, aki késsel megsebesített egy diákot, miután a gyerekek hógolyóval megdobták őt.

Helyi Telegram-csatornák beszámolói szerint vasárnap egy tizenévesekből álló csoport a 17. számú iskola közelében játszott a hóban, és hógolyókkal dobált meg egy 75 éves férfit, aki egy magánbiztonsági cég alkalmazottjaként az iskolában dolgozott őrként. Ezután a férfi állítólag késsel megsebesítette az egyik iskolást a nyakán.

Az eset után egy másik diák hívta ki a mentőket. Később megállapították, hogy a megsérült fiú 16 éves. A sérülést könnyűnek minősítették, és a fiút az orvosi ellátás után hazaengedték.

A Nyomozó Bizottság közölte, hogy a kést használó férfit a rendőrök őrizetbe vették. Megjegyezték, hogy az incidens idején nem volt szolgálatban, csupán a közelben tartózkodott, és maga az eset az iskola területén kívül történt. Közvetlenül azután, hogy megindult a tinédzser sérülésével kapcsolatos vizsgálat, az oroszországi Nyomozó Bizottság elnöke, Alekszandr Basztrikin elrendelte, hogy jelentést készítsenek az ügy előrehaladásáról. Másnap, kedden a Nyomozó Bizottság közölte, hogy az esetet emberölési kísérlet gyanújával vizsgálják. (OC-Media)