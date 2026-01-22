Elbukott a von der Leyen elleni bizalmatlansági indítvány az Európai Parlamentben

Elutasította az Európai Bizottság ellen benyújtott bizalmatlansági indítványt az Európai Parlament csütörtökön. A javaslatot 165 képviselő támogatta, 390-en ellene szavaztak, 10-en tartózkodtak. Az Európai Bizottság megbuktatásához a leadott szavazatok kétharmadára, valamint az összes hivatalban lévő európai parlamenti képviselő többségére lett volna szükség.

Ursula von der Leyen és Kaja Kallas az Európai Parlamentben Fotó: FREDERICK FLORIN/AFP

A bizalmatlansági indítványt a Fidesz pártcsaládja, a Patrióták Európáért frakció nyújtotta be, mert kifogásolta az Európai Unió és a Mercosur-országok közötti kereskedelmi megállapodás aláírását. Az Európai Parlament éppen egy nappal korábban szavazta meg, hogy vizsgáltassák felül a bírósággal a szerződést.

A Tisza Párt képviselői nem vettek részt a csütörtöki szavazáson. Magyar Péter ezt azzal indokolta, hogy „a Mercosur egyezmény elleni tegnapi győzelem után a TISZA nem vesz részt a mai okafogyottá váló szavazáson”.

Ezzel azonban nem győzték meg a Fideszt, a kormánypárt európai parlamenti képviselőcsoportjának közleménye szerint a csütörtöki szavazással „egyszer és mindenkorra világossá vált”, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt a brüsszeli politikai fősodor, valamint Ursula von der Leyen mellett áll. Deutsch Tamásék szerint a bizalmatlansági szavazáson való távolmaradásuk az Európai Bizottság elnökének támogatását jelentette.

Ez volt a negyedik bizalmi szavazás az Európai Parlamentben von der Leyen második bizottsági elnöki ciklusa alatt. A korábbi, 2025 júliusában és októberében tartott szavazások szintén megerősítették a Parlament támogatását, a bizalmatlansági indítványok akkor sem közelítették meg az elfogadáshoz szükséges küszöböt. (Euronews/MTI)