Eljárás indulhat Clintonék ellen, mert nem jelentek meg az Epstein-ügyet vizsgáló bizottság előtt

Az amerikai képviselőházi Felügyeleti Bizottság szerdán eljárást kezdeményezett Bill Clinton volt elnök és Hillary Clinton volt külügyminiszter ellen, miután a házaspár megtagadta, hogy megjelenjen a Jeffrey Epstein-ügy miatt elindított meghallgatáson.

A bizottság szerdai döntése előkészíti a teljes képviselőházi szavazást arról, hogy az ügyet továbbítsák-e az Igazságügyi Minisztériumnak esetleges büntetőeljárás céljából. A Kongresszus megsértése akár egy év szabadságvesztéssel is büntethető.

A bizottság demokrata tagjai kedden este stratégiai egyeztetést tartottak a meghallgatás előtt. Szerdára a vezetés számára világossá vált, hogy több képviselő is a Clintonék ellen fog szavazni. A Washington Post értesülése szerint a képviselőházi demokrata vezetők sikertelen kísérletet tettek arra, hogy meggyőzzék a tagokat a határozatok elutasításáról.

Bill Clinton és Hillary Clinton Fotó: ROY ROCHLIN/Getty Images via AFP

A Clinton házaspár azon tíz ember közé tartozik, akiket a Felügyeleti Bizottság tanúvallomásra idézett be a hónapok óta tartó vizsgálat keretében, ami Jeffrey Epsteinre és korábbi partnerére, Ghislaine Maxwellre összpontosít.

Epstein 2008-ban bűnösnek vallotta magát két prostitúcióra való felbujtás vádjában, az egyik ügy kiskorút érintett. 2019-ben emberkereskedelem vádjával letartóztatták, majd még abban az évben szövetségi őrizetben meghalt. Halálát öngyilkosságnak minősítették. Bírák és törvényhozók szerint évtizedeken át lányok tucatjait bántalmazta, futtatta és zaklatta, akik közül sokan bíróságon és más nyilvános fórumokon is előálltak történetükkel.

Maxwellt 2021-ben ítélték el emberkereskedelem miatt, miután egy szövetségi bíróság megállapította, hogy Epstein megbízásából lányokat toborzott, és közvetítette a szexuális találkozókat köztük és a pénzember között. Húsz év börtönbüntetésre ítélték. Tavaly alacsony biztonsági fokozatú börtönbe szállították át. Maxwellt február 9-én hallgatják meg.

A Clintonék ellen Epstein ügyével összefüggésben semmilyen jogsértést nem állapítottak meg, és mindketten azt mondták, hogy nincs releváns tudomásuk a bizottság vizsgálatához. A volt elnök szóvivője korábban elmondta, hogy Bill Clinton több alkalommal találkozott Epsteinnel, és négyszer utazott a repülőgépén, de nem tudott Epstein bűncselekményeiről. Bill Clinton szerepel az Epstein-üggyel kapcsolatos, a Kongresszus és az Igazságügyi Minisztérium által nyilvánosságra hozott fényképeken is.

Bill Clinton és egy azonosítatlan személy egy azonosítatlan helyszínen Fotó: HANDOUT/AFP

A Clintonék ügyvédei kedden levelet küldtek a Felügyeleti Bizottságnak, amiben azt írták, megpróbáltak együttműködni a testülettel, és New Yorkban interjúkat javasoltak a bizottság vezetőivel és munkatársaival, de elutasításba ütköztek. Az ügyvédek szerint az ülések megszervezésének elmaradása „megerősíti, hogy ezek az idézések nem törvényhozási célokat szolgálnak, hanem zaklatásra és politikai haszonszerzésre fegyverzik fel őket”.

Az amerikai igazságügyi minisztérium által 2025. december 19-én közzétett, dátum nélküli felvételen Bill Clinton volt amerikai elnök látható, amint Ghislaine Maxwell társaságában úszik egy azonosítatlan vendéggel egy ismeretlen helyszínen Fotó: HANDOUT/AFP

A bizottság munkatársai szerint Clintonékat eredetileg 2025 októberére idézték be, majd a meghallgatásokat decemberre halasztották. Az időpontokat másodszor is módosították, miután a Clintonék közölték, hogy inkább egy temetésen kívánnak részt venni. A Clinton házaspár végül közölte a bizottsággal, hogy nem vesz részt a január 13–14-re átszervezett zárt meghallgatásokon, arra hivatkozva, hogy az idézések „jogilag érvénytelenek”. Azt is hangsúlyozták, hogy mentesíteni kellene őket a személyes megjelenés alól, mivel eskü alatt tett írásos nyilatkozatokat adtak be, amik tartalmazzák minden Epsteinre vonatkozó információjukat. (Washington Post)