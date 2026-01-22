„Fizethetnének a nagy AI-cégek, ha már használják a Wikipédiát”
- A Wikipédia a világ egyik leglátogatottabb weboldala. Az online enciklopédiának már több mint 60 millió szócikke van, 300 nyelven.
- Az itt összegyűjtött információra a mesterséges intelligencia is alapoz, például a chatbotokkal való kommunikáció során.
- A Wikipédia szívesen működik együtt a nagy techcégekkel, de az anyagi terheket is megosztaná velük. A Deutsche Welle riportja