Könnyedén túlélte a bizalmatlansági szavazást az EP-ben Ursula von der Leyen

Csak 165 képviselő támogatta az EP-ben a szélsőjobboldali Patrióták Fideszt is magába foglaló frakciójának bizalmatlansági indítványát az Európai Bizottság ellen, míg 390-en szavaztak ellene és 10-en tartózkodtak, így a javaslat elbukott.
A szélsőjobbos nacionalisták az EU-Mercosur szerződés miatt vonták volna meg a bizalmat a Bizottságtól és annak elnökétől. A szavazáson nem vettek részt a Tisza képviselői. Hogy miért, azt a szavazás reggelén Magyar Péter, a Tisza elnöke Facebook-bejegyzésben magyarázta el:
„Ma az Európai Bizottság elnöke elleni bizalmatlansági indítványról szavaz az Európai Parlament. A negyedik ilyen indítványról egy éven belül. A Mercosur egyezmény elleni tegnapi győzelem után a TISZA nem vesz részt a mai okafogyottá váló szavazáson. A bizalmatlansági indítványt a gazdák számára hátrányos Mercosur egyezmény miatt nyújtották be. Viszont a tegnapi napon egy néppárti javaslattal és a TISZA EP képviselőinek szavazatával sikerült megakadályoznunk a Mercosur egyezmény hatálybalépését, így a mai szavazás okafogyottá vált.”