Könnyedén túlélte a bizalmatlansági szavazást az EP-ben Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen Fotó: DURSUN AYDEMIR/Anadolu via AFP

Csak 165 képviselő támogatta az EP-ben a szélsőjobboldali Patrióták Fideszt is magába foglaló frakciójának bizalmatlansági indítványát az Európai Bizottság ellen, míg 390-en szavaztak ellene és 10-en tartózkodtak, így a javaslat elbukott.

A szélsőjobbos nacionalisták az EU-Mercosur szerződés miatt vonták volna meg a bizalmat a Bizottságtól és annak elnökétől. A szavazáson nem vettek részt a Tisza képviselői. Hogy miért, azt a szavazás reggelén Magyar Péter, a Tisza elnöke Facebook-bejegyzésben magyarázta el: