Megalakult a Béketanács: Trump szerint minden ország ott akar lenni, ehhez képest csak 19-en mentek el az alakulásra

Hivatalosan is megalakult Davosban a Trump által vezetett Béketanács, az új testület, amit az amerikai elnök a nemzetközi rend új, meghatározó intézményének szán - a meghívását azonban egyelőre csak pár tucat vezető fogadta el, köztük Orbán Viktor.

Fotó: MANDEL NGAN/AFP

A Béketanács alakuló ülésén 19 ország vezetője vagy külügyminisztere képviseltette magát. Róluk Donald Trump azt mondta a beszédében, hogy bár mindig szokott lenni a nemzetközi találkozókon két-három vezető, akiket ki nem állhat, őket kivétel nélkül kedveli.

Fotó: HARUN OZALP/Anadolu via AFP

Ők a szerencsések vagy az eminensek, akik Trump pulpitusa mellett ültek a színpadon: Milei argentin elnök; a Trump kegyeiért és Nobel-díjáért vállvetve versengő örmény és az azeri vezető; a katari miniszterelnök és a bahreini sejk, az indonéz és a koszovói elnök, a párhavonta megrendezett szokásos kormányválságok közötti aktuális bolgár miniszterelnök, a pakisztáni és a mongol miniszterelnök, valamint az üzbég és a paraguayi elnök – és Orbán Viktor.

Rajtuk kívül alapító tag még, de nem a legfelső szinten képviseltette magát Marokkó, Jordánia, Szaúd-Arábia, Törökország, az Egyesült Arab Emírségek. A testületnek korábbi hírek szerint tagja Lukasenka belarusz diktátor és Netanjáhu izraeli enök is.

Fotó: FABRICE COFFRINI/AFP

Az alakuló ülésen Trump ismét elmondta, hogy saját számrendszerében nyolc háborúnak vetett véget, és az orosz-ukrán háborúra utalva optimistán beszélt arról, hogy szerinte hamarosan jön a következő béketeremtés, „amiről azt hitte, hogy könnyű lesz”, de végül a legnehezebbnek bizonyult. Megismételte a csütörtökön Jared Kushnerrel együtt újra Moszkvába utazó speciális küldött szavait arról, hogy „jelentős előrelépést tettek” az ukrajnai béketárgyalásokon – Witkoff szerint már csak egyetlen pontban kell megegyezni.

Az amerikai elnök megtiszteltetésnek nevezte, hogy „felkérték” a valójában általa alapított és teljesen rá szabott Béketanács elnökének. A testületet a történelem egyik legjelentősebb nemzetközi szervezetének nevezte, aminek meghatározó döntései lesznek. Trump, miután korábban azt mondta, hogy a Béketanács az ENSZ helyébe léphet, most arra utalt, hogy az általa vezetett testület az ENSZ-szel együttműködve fog véget vetni a világban zajló konfliktusoknak.

Fotó: Denis Balibouse/REUTERS

A jelen lévő vezetők kettesével ültek le Trump mellé, hogy aláírják az alapító okiratot, mely az amerikai elnöknek szinte teljhatalmat ad. Orbán Viktor Prabowo Subianto indonéz elnökkel együtt szignálta a dokumentumot.