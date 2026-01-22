Trumpék komolyan gondolják, hogy felhőkarcolókkal rakják tele a gázai tengerpartot

Fotó: MANDEL NGAN/AFP

Jared Kushner, az elnök veje a Béketanács davosi rendezvényén ambiciózus tervet mutatott be Gáza újjáépítésére. Ha ezeket komolyan lehet venni, akkor a folyamat a terület déli részén kezdődik, és több fázisban fog zajlani.

Az izraeli erők által gyakorlatilag rommá bombázott Rafah két-három éven belül újjáépülhet Kushner szerint. Az egyik dián az látszik, hogy ez 25 milliárd dolláros beruházást igényel, bár az persze nem világos, ki fogja ezt kifizetni.

Rafah 2025 Fotó: BASHAR TALEB/AFP

Rafah, 2029

Kushner egy „Új Gáza” című diát is bemutatott, amelyen egy futurisztikus város látható, felhőkarcolókkal a part mentén. Ez ijesztően hasonlít arra a bizarr AI videóra, amelyet annak idején, amikor Trump kiposztolta, nem vett komolyan a világ.

Gáza beach 2024 Fotó: OMAR AL-QATTAA/AFP

Gáza beach Trump álmaiban

Kushner arról beszélt, hogy a terv több fázisban valósul meg, és lesz benne minden, mint a mesében: lakás a munkásoknak, 100 százalékos foglalkoztatottság és „lehetőség mindenki számára”.

„Az emberek azt kérdezik tőlünk, mi a B-tervünk” – szónokolt Kushner. „Nincs B-tervünk, csak egy tervünk van. Aláírtunk egy megállapodást. Mindannyian elkötelezettek vagyunk annak megvalósítása mellett. Van egy mesterterv”, amely szerinte három év alatt megvalósítható, „ha elhatározzuk magunkat.”

Mesterterv

Közben a valóság

A realitás lassan vánszorog az előreszaladó álmok után. Szintén most jelentették be, hogy jelentős késéssel, de mindkét irányba megnyitják a Gázai övezetet Egyiptommal összekötő rafahi átkelőt a jövő héten. Az övezetet igazgató szakértői kormány vezetője, Ali Saath elmondta, a megnyitás azt jelképezi, hogy az övezet „többé nincs elzárva sem a jövő, sem a világ elől”.

Az átkelő megnyitását - amelyet a gázai háború kirobbanását követően zártak le - az Izrael és a Hamász között októberben megkötött tűzszünet irányozta elő, a lépésre azonban mostanáig nem került sor. Az övezetet irányító átmeneti kormány 14 tagú, és a feladatuk - mint azt a Fehér Ház részéről leszögezték - az övezet stabilizálása lesz, beleértve a közszolgáltatások újraindítását és a polgári intézmények újraindítását. (NYT, Sky, MTI)