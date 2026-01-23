Ha nem keresel nettó 418 ezret, az ország rosszul fizetett feléhez tartozol

Novemberben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 756 400, a nettó átlagkereset 525 900 forint volt. A mediánkeresetek ennél továbbra is alacsonyabbak: a bruttó fizetések mediánértéke 600 000 forint, míg a nettó kereseteké 417 900 forintot volt. A KSH péntek reggel közzétett gyorsjelentése szerint a bruttó átlagfizetések 8,9 százalékkal nőttek, a nettók 10,2 százalékkal (utóbbiak a családi szja-kedvezménye miatt emelkedtek nagyobb mértékben). A mediánbérek is 10 százalékot meghaladó ütemben nőttek, míg a reálkereset novemberben 6,2 százalékkal volt magasabb az egy évvel korábbinál.

A statisztikai hivatal által közzétett adatok szerint három olyan nemzetgazdasági ág is van, amelyben a bruttó keresetek átlépték az 1 millió forintos határt, tavaly novemberben még csak két ilyen volt.

A KSH azt is közölte, hogy jövedelmi ötödönként hogyan alakultak a bérek, illetve a keresetnövekedések a tavalyi első tizenegy hónapban az egy évvel korábbihoz képest. A legfelső jövedelmi ötödbe tartozók bruttó keresete átlagosan 1 451 000 forint volt, az egy évvel korábbinál 8,6 százalékkal nagyobb. A legrosszabbul keresőket leszámítva arányaiban nagyobbat, összegszerűen viszont kisebbet nőttek a fizetések a többi jövedelmi kvintilisben: a legjobban keresők mögötti csoportban átlag 77 ezres, a legjobban keresőknél 125 ezres volt a havi bruttó emelkedése.

A legrosszabbul keresők jövedelmi helyzete tovább szakadt le a társadalom többi csoportjától. Ebben a kvintilisben csak 8,3 százalékkal nőttek a bruttó bérek, ami a legkisebb arány. Összegszerűen pedig csak 25 ezer forintos volt az emelkedés. A legrosszabbul fizetettek csoportjában lévők átlagosan csak ötödannyit keresnek, mint a legjobban keresők csoportjába tartozók.