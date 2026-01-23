Hétgólos hátrányban is volt, döntetlent játszott Svájccal a férfi kézilabda-válogatott az Eb-n

A magyar férfi kézilabda-válogatott 29-29-es döntetlent játszott Svájccal az Európa-bajnokság középdöntőjének első fordulójában.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

A magyarok – akiknek a legjobb nyolc közé jutás a céljuk – két győzelemmel és egy vereséggel, pont nélkül jutottak tovább a csoportkörből. A svájciak a csoportkörben döntetlent játszottak a Feröer-szigetekkel, majd kilencgólos vezetésről kaptak ki hárommal Szlovéniától, utána viszont 17 góllal megverték Montenegrót, így jutottak tovább.

Rosszul kezdett a magyar csapat, Palasics Kristóf védései ellenére a kilencedik percben 7-4-re, majd a hatodik rontott lövést követően már 9-5-re vezetett az ellenfél. Chema Rodríguez szövetségi kapitány védekezésben váltott és Rosta Miklós, Bodó Richárd, Ligetvári Patrik és Szita Zoltán. Bár a magyarok 14-12-re felzárkóztak, a félidő 20-14 volt oda. Az ellenfél gyors játékosaival szemben nem működött olyan hatékonyan a védekezés, mint az előző meccseken, a lövések pedig meglehetősen pontatlanok voltak.

Aztán a második félidőben szinte varázsütésre összeállt minden, ami addig nem működött, és bár egy 6-0-s sorozattal nyolc perc alatt egy gólra csökkent a hátrány.

Bodó Richárd (j) és Samuel Röthlisberger a Svájc - Magyarország mérkőzésen. Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Az 55. percben emberelőnybe kerültünk, és előbb egyenlítettek, majd Bodó Richárd labdaszerzése és Ligetvári Patrik üreskapus gólja után a második perc után újra vezettünk. Palasics ismét bravúrral védett, de az utolsó két magyar támadás lövés nélkül ért véget, ahogyan az utolsó svájci akció is, így a vége előtt három perccel született svájci gól volt az utolsó a meccsen, a végeredmény 24-24 lett.

Vasárnap 15:30-tól Szlovéniával, kedden 20.30-tól a társházigazda Svédországgal, szerdán 18 órától pedig a világbajnoki ezüstérmes Horvátországgal játszik a válogatott, de az elődöntőbe jutásra már csak minimális matematikai esély van. Az első két helyezett az elődöntőbe jut, a harmadik pedig az ötödik helyért játszhat. (MTI)