Megmentették az irodalomnak Esterházy Péter otthonát

Két éve még ingatlanos hirdetésen árultak, január 22-én, a Magyar Kultúra Napján viszont felújítva átadták Római-fürdőn a magyar irodalomtörténet egyik legfontosabb házát.

Fotó: Biri Balázs

Az Emőd utcai villa az 50-es években vált az Esterházy család otthonává. Az író, Esterházy Péter itt töltötte gyerekkorát, később itt nevelte gyerekeit, 2016-os haláláig itt élt és írta meg életműve 80 százalékát. A ház hat évig üresen állt, állapota leromlott. 2024-ben hirdette meg eladásra a család. Hogy miért, arról Esterházy Marcell és Szily László beszélgettek akkor:

“Maga a család sokáig nehezen tudott dűlőre jutni abban, hogy mit kezdjenek vele, de miután az utolsó családtag is elköltözött innen, valamit csinálniuk kellett. Volt, aki megtartotta volna, volt, aki nem, és volt, aki kezdett volna vele valamit. Marcell arról mesél, hogy sokáig képzelt ide valamilyen írói alkotóházat vagy fordítóházat”.

A család próbálkozásai kudarcot vallottak, pénzhiányra hivatkozva Karácsony főpolgármester sem szállt be a projektbe, így nem maradt más, mint meghirdetni az ingatlant. Az erről szóló hír és vele a Villa Esterházy ledózerolásának rémképként megjelenő lehetősége már elég nagy figyelmet generált ahhoz, hogy akcióba lendüljön Kiss László, Óbuda polgármestere. Az épület nem kisebb jelentőségű, sokat látott kertjében 2024 májusban tartott sajtótájékoztatót, ahol bejelentette az önkormányzat tervét a ház megvásárlására egy alapítvány számára, amit Esterházy Péter barátai és kollégái - Vámos Miklós, Dragomán György és Daniel Kehlmann - az épület hasznosítására hoztak létre.

Vámos Miklós és Dragomán Gyorgy Fotó: Market Zrt.

Mostanra készült el a felújítás, és egyszerre hathat meglepőnek és meghatónak, hogy a teljes renoválás társadalmi összefogásból valósulhatott meg. A felújítási terveket a Szabó Levente Ybl-díjas építész vezette Hetedik Műterem készítette, a lebonyolítást a NER-es Market Építő Zrt. térítésmentesen vállalta. A Market több mint 50 partnere csatlakozott a projekthez, anyagokat vagy munkaerőt ajánlottak fel. A Market Építő Zrt.-nek mondjuk van is mit kompenzálnia karmapontokban, hisz ez a cég bontotta vissza és alakítja át jelentősen az Agrárminisztérium korábban kiemelt műemlékvédelmi státuszt élvező épületét.

Az épület ezentúl a Magyar Irodalom Barátai Alkotóháza (MIBA) Alapítvány kezelésében alkotóházként működik majd. Az alapítványról és a jövőbeli működésről konkrétumokat még nem lehet tudni, de az Vámos Miklós egyik Facebook posztjából kiderült, hogy Esterházy egykori dolgozószobáját emlékszobává alakítják át.

A házhoz kapcsolódik fia, Esterházy Marcell képzőművész több alkotása is, például az innen és túl, ami az író hátrahagyott dolgozószobáját mutatja meg, úgy ahogy ott maradt, háttérzajjal, 7 percen keresztül.