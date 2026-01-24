A kanadai miniszterelnök davosi beszéde megnehezítheti az amerikai–kanadai kereskedelmi tárgyalásokat

A jelek szerint kifejezetten megnehezítette a kanadai-amerikai viszonyt Mark Carney kanadai miniszterelnök történelminek titulált beszéde, amit a davosi Világgazdasági Fórumon mondott el. Carney arról beszélt, hogy vége van az Egyesült Államok vezette, közös szabályokon nyugvó világrendnek, és a „középhatalmak” összefogását sürgette a nagyhatalmak gazdasági nyomásgyakorlásával szemben.

A beszédre gyorsan reagált Donald Trump. Az amerikai elnök először azt mondta, Kanada sok mindent „ingyen” kap az Egyesült Államoktól, és hálásnak kellene lennie. Carney az üzenetre úgy reagált, hogy Kanada nem az Egyesült Államok miatt létezik, hanem azért virágzik, mert kanadaiak lakják. Trump pár órával később visszavonta Kanada meghívását az általa alapított Béketanácsba, ami tervei szerint az ENSZ-t válthatná.

Mark Carney kanadai miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök a Fehér Házban Fotó: ANNA MONEYMAKER/Getty Images via AFP

Az üzengetésbe Trump emberei is beszálltak. Howard Lutnick amerikai kereskedelmi miniszter arrogánsnak nevezte Carneyt, és azt mondta, hogy a kanadai miniszterelnök az idén lejáró amerikai-kanadai-mexikói kereskedelmi egyezmény megújítása ellen dolgozik, ha kereskedelmi megállapodást köt Kínával. Ezzel a mondatával a januárban megkötött kanadai-kínai stratégiai partnerségre utalt. Lutnick szerint Kanadának van a második legjobb megállapodása a világon, Carney mégis „nyafog és panaszkodik”.

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter pedig arról beszélt, hogy Carney-nak inkább köszönetet kellene mondania a ritkaföldfém-piac kínai manipulálása ellen kiálló Trumpnak, ahelyett, hogy értékrendet hirdető beszédeket mond.

Az amerikai-kanadai-mexikói kereskedelmi egyezményt hatévente kell újratárgyalni. A Trump által októberben hirtelen leállított tárgyalások az egyezmény megújításához, módosításához vagy megszüntetéséhez vezethetnek. A tárgyalások eredetileg januárban folytatódtak volna. A szakértők szerint Carney-nak szüksége van az egyezmény megújítására, ha növelni akarja Kanada más országokba irányuló exportját. (via Politico)