A kubai olajimport blokádjával kényszerítené ki a rezsimváltást a Trump-adminisztráció

Új eszköz bevetését fontolgatja a Trump-adminisztráció annak érdekében, hogy előmozdítsa a kubai rezsimváltást, három forrás szerint az országba irányuló olajimport teljes blokádjára készülhet az USA a Politico szerint. A lépést a kubai kormány néhány kritikusa szorgalmazta, Marco Rubio külügyminiszter támogatta az ötletet. A jóváhagyás még nem történt meg, de a blokád szerepelhet a lehetséges intézkedések között, amelyeket bemutatnak Donald Trump amerikai elnöknek a kubai kommunista kormány megbuktatásának kikényszerítésére.

Fotó: YAMIL LAGE/AFP

A lap forrásai szerint folyamatos viták folynak a kormányzaton belül arról, hogy egyáltalán szükséges-e idáig elmenni. A venezuelai olajszállítmányok elvesztése – és azoknak a szállítmányoknak a viszonteladása, amelyeket Havanna devizavásárlásra használt – már megfojtotta Kuba lemaradó gazdaságát. A Kubába irányuló olajimport teljes blokádja humanitárius válságot idézhet elő, ami arra készteti az amerikai kormányzat egyes tagjait, hogy fellépjenek ellene.

„Az energia a fojtófogás a rezsim megölésére” – mondta a tervet ismerő személy, aki névtelenséget kért. Az ország kommunista kormányának – amely az 1959-es kubai forradalom óta van hatalmon – megbuktatása a kormányzat szemében „száz százalékig 2026-os esemény”, tette hozzá.

Az erőfeszítést az 1994-es Libertad törvény, ismertebb nevén a Helms–Burton-törvény indokolná – jegyezte meg. Ez kodifikálja az Egyesült Államok kubai kereskedelmi és pénzügyi tranzakciókra vonatkozó embargóját.

A lap megkeresésére Kuba washingtoni nagykövetsége és a Fehér Ház sem reagált.

A Nemzetközi Energiaügynökség adatai szerint Kuba olajszükségletének 60 százalékát importálja. Nagymértékben függött Venezuelától ezen importok tekintetében, amíg a Trump-adminisztráció el nem kezdte lefoglalni szállítmányokat. Így az utóbbi időben Mexikó vált a fő szállítóvá, miután a venezuelai szállítmányok elapadtak. Mexikó az olajimportért díjat számít fel Kubának, és szállítmányai várhatóan nem fogják teljes mértékben enyhíteni az egyre súlyosbodó energiahiányt.

A szigeten romlottak a körülmények, ami áramszüneteket és az alapvető áruk és élelmiszerek hiányát okozza. A rezsim azonban évtizedekig átvészelte a szigorú amerikai szankciókat – és az átfogó kereskedelmi embargót –, és túlélte a Szovjetunió hidegháború utáni bukását is. Eközben továbbra is aggodalomra ad okot, hogy a kubai kormány hirtelen összeomlása regionális migrációs válságot idézhet elő, és destabilizálhatja a Karib-térséget.