Hiába futott, utolérték – nem volt nehéz kideríteni, hogy merre menekült a zajki rabló

Január 21-én este érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy két férfi betört egy családi házba Zajkon – írja a Police.hu. A tolvajokat a falugondnok érte tetten. Egyikőjük menekülés közben eltörte a lábát, ezért nem tudott elfutni, a társának sikerült.

Kiderült, hogy a két férfi tudta, hogy üresen áll a ház, ezért berúgták az ajtaját, és épp odabent kutakodtak, amikor meghallották, hogy valaki érkezik. A több méter magas teraszról leugorva akartak elfutni, de az egyik tolvaj rosszul érkezett, megsérült a lába. Fájdalmai miatt őt kórházba vitték.

A Nagykanizsai Rendőrkapitányság munkatársai széles körű adatgyűjtést végeztek, és azonosították a másik 29 éves betörőt, így őt is gyorsan elfogták. Lopás bűntett kísérlete miatt hallgatták ki mindkettőjüket.