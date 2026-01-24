Több ember alatt is beszakadt a jég a Balatonon, egy kutyát nem sikerült élve kimenteni Fenyvesnél

Életveszélyes a jégen tartózkodni – az enyhülő időjárásban olvad a természetes vizek jege, hívja fel a figyelmet az operatív törzs a szombati közleményében. A Balatonon jelenleg négy helyen szabad korcsolyázni: a Keszthelyi Városi Strandon, a Balatonfüredi Esterházi Strandon, a Balatongyöröki Községi Strandon, illetve a Zánkai Központi Strandon.

A törzs mindenkit arra kér, hogy természetes vizeknél csak a kijelölt területen menjen a jégre. Kizárólag nappal, jó látási viszonyok között, a part közelében szabad a jégen tartózkodni. A Balaton jegén több helyen is repedések, rianások alakultak ki, helyenként kásás, egyenetlen a jég. Ezek a területek életveszélyesek. Egyedül senki ne menjen természetes víz jegére, a társaság minden tagjánál legyen feltöltött mobiltelefon.

Fotó: Németh Dániel/444

Amennyiben a jégen ropogást, recsegést hallanak, azonnal hasaljanak le, hogy nagyobb testfelülettel legyenek a jégen, ezzel is csökken a veszélye, hogy beszakad, és próbáljanak a part felé hason csúszva eljutni, javasolják. Ha a jég beszakad, kíséreljenek meg hassal felfeküdni a vízre, és mellúszással ráúszni a part felőli jégre. Amikor a környezetükben valaki a jeges vízbe esik, azonnal hívják a 112-es segélyhívószámot!

A tűzoltókat már több esetben is riasztották jégről mentéshez.

Siófokon a Balaton jegéről mentettek egy 51 éves nőt a tűzoltók. A parttól ötszáz méterre korcsolyázott, amikor egy rianás miatti egyenetlen jégfelületen elesett, és beszakadt alatta a jég. Csak az egyik lába merült el, viszont az esés miatt eltört a bokája.

Fonyódon, a Panoráma strandnál egy kilométerre a parttól szakadt be egy 17 éves fiú alatt a jég. Az anyja ki tudta húzni a mellig elmerült fiatalt, de a rianáson nem mertek átmenni, ezért a tűzoltókat hívták. A tűzoltók létrát fektettek a jégre, így tudták kimenteni őket és a partra vinni, ahol átadták a fiút a menőszolgálatnak.

Hatvan külterületén, a Zagyva vasúti hídja mellett egy németjuhászt mentettek a tűzoltók a folyóból. A kutya a folyó közepén volt a vízben, mellső lábaival a jégbe kapaszkodott, de kimászni nem tudott. A tűzoltók létrával és mentőkötéllel mentették ki az állatot.

Balatonfenyvesen a parttól ötszáz méterre egy border collie alatt szakadt be a jég. A kutya a jég alá került, a léket, ahol beszakadt, már nem találta meg. A gazdája a tűzoltókat hívta, akik feltörték a jeget és kiemelték a kutyát, az életét azonban nem lehetett megmenteni.