Orbán Anita: Befejezzük a kompország-politikát

A Tisza Párt legújabb sztárigazolásának, Orbán Anitának a célja, hogy Magyarország szövetségesi kapcsolatait azonnal helyreállítsa, és megteremtse a professzionális, nemzeti érdekeken alapuló, valóban szuverén magyar külpolitikát, derül ki a Tiszta Hang podcastből, ahol a párt elnöke, Magyar Péter beszélgetett vele.
A szakértő szerint ha hatalomra kerülnek, vége lesz a hintapolitikának, Magyarország külpolitikai elszigeteltsége ugyanis a gazdasági érdekérvényesítést is veszélyezteti.
„Magyarország helye megkérdőjelezhetetlenül a nyugati szövetségi rendszerben, az Európai Unióban és a NATO-ban van. Befejezzük a »kompország« politikát és a szövetségeseinkkel való folyamatos konfrontációt” – mondta Orbán Anita.
A Tisza külügyi prioritásai a beszélgetés alapján a következők:
Magyar Péter szombaton jelentette be, hogy Orbán Anita lesz a Tisza külügyi vezetője, aki nemcsak jelentős nemzetközi tapasztalattal és szaktudással bír, de otthon van orosz reálgazdasági kérdésekben is. Orbán Anitáról ebben a cikkünkben olvashatnak bővebben.