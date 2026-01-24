Szövetségi ügynökök lőttek le egy férfit Minneapolisban

A helyi hatóságok szerint szövetségi ügynökök meglőttek és megöltek egy férfit Minneapolisban helyi idő szerint szombat reggel. A lövés körülményei egyelőre nem teljesen tiszták, de a közösségi médiában terjedő felvételek alapján szövetségi ügynökök a járdán fogtak le egy embert, akit egy rendőr meg is ütött. Ekkor hallani lehetett egy lövést, ami után az ügynökök szétszéledtek, a férfi pedig a földre esett.

A városvezetés a közösségi médiában azt írta, hogy a lövés a 26-os számú utca és a Nicollet körút kereszteződésében dördült el.

Az amerikai belbiztonsági minisztérium a közösségi médiában reagált az incidensre. Azt írták, hogy egy illegálisan az országban tartózkodó, testi sértés miatt körözött személyt kerestek egy „célzott művelet” keretében. A művelet végrehajtása közben azonban valaki egy „félautomata pisztollyal” megközelítette a határőrség ügynökeit. Amikor az ügynökök megpróbálták lefegyverezni a férfit, „fegyveres harc” alakult ki. Az egyik ügynöknek halálfélelme volt, majd lőtt. A lelőtt férfi a helyszínen életét vesztette.

Miközben a helyszínt szalagokkal zárták le, tüntetők rohamozták meg a helyszínt. Többen gázálarcot és védőszemüveget viseltek. A lövésért felelős ügynökök letartóztatását követelő tüntetők összecsaptak a hatóságokkal, amik könnygázt is bevetettek. A helyszínen tartózkodtak a Bevándorlási és Vámügyi Hivatal (ICE) ügynökei és a szövetségi büntetés-végrehajtás ügynökei is.

Szövetségi ügynökök Fotó: ROBERTO SCHMIDT/AFP

Szövetségi ügynök Minneapolisban Fotó: STEPHEN MATUREN/Getty Images via AFP

Tim Walz, Minnesota állam demokrata kormányzója azt írta a közösségi médiában, hogy az incidens miatt beszélt a Fehér Házzal. Walz „felháborítónak” nevezte a történteket, és azt mondta, hogy Donald Trumpnak „véget kell vetnie a minneapolisi műveletnek”.

Minneapolisban a mostani a harmadik januári lövöldözés, amiben szövetségi ügynökök érintettek. Az első eset január 7-én történt, amikor az ICE ügynökei megölték a 37 éves Renee Goodot. Egy héttel később pedig egy venezuelai férfit lőttek meg az ügynökök.

A Minnesotába vezényelt több mint 3000 szövetségi idegenrendész alapjaiban változtatta meg Minneapolis és St. Paul mindennapjait. Az ICE ügynökei és a civilek többször is összecsaptak az elmúlt napokban. A polgárháború közeli állapotról ebben a cikkben írtunk bővebben. (via The New York Times)