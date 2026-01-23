„Hát, kurvára közel vagyunk egy polgárháborúhoz”

külföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

  • A Minnesotába vezényelt több mint 3000 szövetségi idegenrendész alapjaiban változtatta meg Minneapolis és St. Paul mindennapjait.
  • A lakók arról számolnak be, hogy rendszeresek a civilek és a Bevándorlási és Vámügyi Hivatal (ICE) ügynökei közötti összetűzések, sokan maguknál hordják az irataikat, attól tartva, hogy megállítják őket, a legtöbben pedig otthon maradnak.
  • Pénteken Minnesota-szerte üzletek százai zárnak be az ICE Out! Statewide Shutdown keretében, szolidaritást vállalva a szövetségi fellépés által érintett bevándorlóközösségekkel.
Fotó: Leah Millis/REUTERS

„Az Egyesült Államokban még soha nem láttam ehhez foghatót”

– mondta a Guardiannek egy minnesotai lakos azután, hogy végignézte, ahogy az ICE ügynökei összecsapnak diákokkal egy középiskolánál, majd a földre tepernek egy tanárt.

A helyiek túlnyomó többsége „feszültnek” írja le a városban uralkodó helyzetet, sokan úgy érezik, „megszállás vagy ostrom alatt” állnak, miután az utcákra beözönlöttek a maszkos, fegyveres ügynökök, aki ráadásul alig részesülnek rendes kiképzésben. Ahogy azt a 444-en írtuk is, a Belbiztonsági Minisztérium (DHS) erőltetett toborzásba kezdett, hogy teljesíteni tudja a Trump által megígért tömeges kitoloncolásokat. A hírek szerint többen is megfelelő átvilágítás nélkül kezdhették a kiképzést, miközben a DHS látványosan a fehér felsőbbrendűséget hirdető közösségeket célozva állította össze toborzó felhívásait.

A beszámolók szerint az ügynökök buszmegállókban és utcasarkokon hajtanak végre akciókat, miközben az aktivisták sípokkal, dudálással és telefonnal próbálják figyelmeztetni a környéket és dokumentálni az intézkedéseket.

%

Csatlakozz most akár fél áron a Körhöz, és olvass tovább!

Kövesd velünk 2026-ot!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
külföld tüntetés tim walz Egyesült Államok minneapolis portland st. pauli Donald Trump jd vance St Paul Renee Good Bevándorlási és Vámügyi Hivatal maine könnygáz usa idegenrendészet minnesota ice
Kapcsolódó cikkek

Trump kőkemény fellépést ígért az illegális bevándorlókkal szemben, és a kőkemény fellépés árára most eszmélnek rá a republikánusok

Renee Good meggyilkolása sokaknak csak az utolsó csepp volt: az ICE városokban való bevetését egyre komolyabb ellenállás kíséri az Egyesült Államokban, és lassan az is kérdés lesz, hogy ez hogyan hathat majd a novemberi választásokra.

Horváth Bence
külföld

Elképesztő csalássorozat Minnesotában: egymilliárd dollárt szívhatott ki a szociális ellátórendszerből több tucat szomáliai

Már korábban felmerült a gyanú, hogy valami nem oké a gyermekétkeztetési programmal, de úgy tűnik, a helyi demokrata vezetők vonakodtak határozott lépéseket tenni a szomáliai közösséget érintő vádak kapcsán. Attól tarthattak, hogy rasszizmussal vádolják őket.

Takács Lili
külföld

Már amúgy is pattanásig feszült helyzetben lőtt agyon egy nőt az amerikai idegenrendészet embere Minneapolisban

Jogi megfigyelőként segítette a minneapolisi bevándorlókat az a 37 éves, amerikai állampolgárságú háromgyerekes nő, akit az ICE ügynöke közelről agyonlőtt. Trumpék szerint a nő rátámadt az idegenrendészekre, a helyi demokraták szerint ez „baromság ”, az ügynök felelőtlenül élt a hatalmával. Nem a szerdai volt az első halálos ICE-ellenőrzés.

Benics Márk
külföld

Az ICE már négy minnesotai gyereket vett őrizetbe

Egy iskolakörzetből vitték el mindannyiukat.

Diószegi-Horváth Nóra
külföld