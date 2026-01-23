„Az Egyesült Államokban még soha nem láttam ehhez foghatót”
– mondta a Guardiannek egy minnesotai lakos azután, hogy végignézte, ahogy az ICE ügynökei összecsapnak diákokkal egy középiskolánál, majd a földre tepernek egy tanárt.
A helyiek túlnyomó többsége „feszültnek” írja le a városban uralkodó helyzetet, sokan úgy érezik, „megszállás vagy ostrom alatt” állnak, miután az utcákra beözönlöttek a maszkos, fegyveres ügynökök, aki ráadásul alig részesülnek rendes kiképzésben. Ahogy azt a 444-en írtuk is, a Belbiztonsági Minisztérium (DHS) erőltetett toborzásba kezdett, hogy teljesíteni tudja a Trump által megígért tömeges kitoloncolásokat. A hírek szerint többen is megfelelő átvilágítás nélkül kezdhették a kiképzést, miközben a DHS látványosan a fehér felsőbbrendűséget hirdető közösségeket célozva állította össze toborzó felhívásait.
A beszámolók szerint az ügynökök buszmegállókban és utcasarkokon hajtanak végre akciókat, miközben az aktivisták sípokkal, dudálással és telefonnal próbálják figyelmeztetni a környéket és dokumentálni az intézkedéseket.
Renee Good meggyilkolása sokaknak csak az utolsó csepp volt: az ICE városokban való bevetését egyre komolyabb ellenállás kíséri az Egyesült Államokban, és lassan az is kérdés lesz, hogy ez hogyan hathat majd a novemberi választásokra.
Már korábban felmerült a gyanú, hogy valami nem oké a gyermekétkeztetési programmal, de úgy tűnik, a helyi demokrata vezetők vonakodtak határozott lépéseket tenni a szomáliai közösséget érintő vádak kapcsán. Attól tarthattak, hogy rasszizmussal vádolják őket.
Jogi megfigyelőként segítette a minneapolisi bevándorlókat az a 37 éves, amerikai állampolgárságú háromgyerekes nő, akit az ICE ügynöke közelről agyonlőtt. Trumpék szerint a nő rátámadt az idegenrendészekre, a helyi demokraták szerint ez „baromság ”, az ügynök felelőtlenül élt a hatalmával. Nem a szerdai volt az első halálos ICE-ellenőrzés.
Egy iskolakörzetből vitték el mindannyiukat.