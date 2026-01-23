Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

A Minnesotába vezényelt több mint 3000 szövetségi idegenrendész alapjaiban változtatta meg Minneapolis és St. Paul mindennapjait.

A lakók arról számolnak be, hogy rendszeresek a civilek és a Bevándorlási és Vámügyi Hivatal (ICE) ügynökei közötti összetűzések, sokan maguknál hordják az irataikat, attól tartva, hogy megállítják őket, a legtöbben pedig otthon maradnak.

Pénteken Minnesota-szerte üzletek százai zárnak be az ICE Out! Statewide Shutdown keretében, szolidaritást vállalva a szövetségi fellépés által érintett bevándorlóközösségekkel.

Fotó: Leah Millis/REUTERS

„Az Egyesült Államokban még soha nem láttam ehhez foghatót”

– mondta a Guardiannek egy minnesotai lakos azután, hogy végignézte, ahogy az ICE ügynökei összecsapnak diákokkal egy középiskolánál, majd a földre tepernek egy tanárt.

A helyiek túlnyomó többsége „feszültnek” írja le a városban uralkodó helyzetet, sokan úgy érezik, „megszállás vagy ostrom alatt” állnak, miután az utcákra beözönlöttek a maszkos, fegyveres ügynökök, aki ráadásul alig részesülnek rendes kiképzésben. Ahogy azt a 444-en írtuk is, a Belbiztonsági Minisztérium (DHS) erőltetett toborzásba kezdett, hogy teljesíteni tudja a Trump által megígért tömeges kitoloncolásokat. A hírek szerint többen is megfelelő átvilágítás nélkül kezdhették a kiképzést, miközben a DHS látványosan a fehér felsőbbrendűséget hirdető közösségeket célozva állította össze toborzó felhívásait.

A beszámolók szerint az ügynökök buszmegállókban és utcasarkokon hajtanak végre akciókat, miközben az aktivisták sípokkal, dudálással és telefonnal próbálják figyelmeztetni a környéket és dokumentálni az intézkedéseket.