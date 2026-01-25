El sem ment a tárgyalásra a dél-koreai férfi, aki felelős azért, hogy hétezer volt rázta meg a gödi Samsung-gyár egyik villanyszerelőjét

Nem ment el az előkészítő ülésre, így felfüggesztették az eljárást az ellen a dél-koreai művezető ellen, aki a vád szerint felelős a Samsung gyárban megégett villanyszerelő balesetéért.

Az RTL Híradó riportja szerint Magyar Attilát 2022 októberében 6900 volt rázta meg, miközben a Samsung épülő üzemében dolgozott egy alvállalkozón keresztül. Súlyosan megsérült, testének több mint harmadán harmadfokú égési sérülései lettek, egy évig volt táppénzen, majd kirúgták a munkahelyéről.

Ügyvédje szerint a nyomozás lassan haladt, azt többször is felfüggesztették, két éve lett csak gyanúsított. Az előkészítő ülés azonban elmaradt, mert a vádlott nem jelent meg a bíróságon. Ha pedig az elévülési idő, öt év alatt nem kerül elő, a baleset következményeit csak az áldozatnak kell elviselnie, ugyanis egy év eleji törvénymódosítás szerint az eljárást akár fel is függeszthetik.

A Samsung gödi akkumulátorgyára Fotó: Németh Dániel/444

„Ez a jogszabály-módosítás oda vezetett, hogy az ismeretlen helyen tartózkodó terhelttel szemben a távollétében nem lehet lefolytatni a büntetőügy tárgyalását” – mondta Karakas Attila, a villanyszerelő ügyvédje. Nem tudnak kártérítési kérelmet sem előterjeszteni, és meg kell várniuk, hogy előkerül-e a dél-koreai művezető, vagy sem.

A vádlott ellen pedig elfogatóparancsot adtak ki, az újabb előkészítő ülést áprilisra tűzték ki.