Elszabadult síléc okozott zavart a síugró-világbajnokságon

Sporttörténelmi eredménnyel és egy enyhén szólva sem mindennapi jelenettel ért véget a németországi Oberstdorfban a síugró csapatverseny. Az aranyérmet a japánok szerezték, a címvédő, és sorozatban a harmadik csapatvilágbajnoki címére hajtó Szlovénia egészen elképesztő hiba miatt esett el nemcsak a győzelemtől, de még a dobogótól is.

Az első sorozat előtt ugyanis Domen Prevc, az ugyanezen a vb-n egyéni aranyat nyerő szlovén sízőnek a toronyból lecsúszott a léce – de Prevc nélkül. Az elszabadult lécek a norvég Marius Lindviket is megzavarták, de ő végre tudta hajtani az ugrást, és végül a norvégok a 3. helyen zártak (az ezüstérmes Ausztria lett).

Prvec az eset miatt az első ugrását nem tudta teljesíteni, a szlovén edzői csapat nem tudta időben visszajuttatni a léceket a rajthoz. A kimaradó eredmény miatt a címvédőnek épp csak sikerült bejutnia a legjobb nyolcba, és végül hatodik lett.

Andreas Bauer, a Nemzetközi Síszövetség technikai delegáltja a verseny után azt mondta, hogy Prevc hibás volt a balesetben, ezért nem engedték meg neki az első ugrást. „A síléceket egy ponyvának támasztotta a tetején lévő felszerelés-ellenőrző ponton. Lehetősége volt odaadni őket egy FIS-tisztviselőnek, vagy betenni a síléctartóba. A havazás miatt csúszós volt a terep, a sílécek meglazultak és leestek” ” – mondta Bauer, hozzátéve: „Még sosem láttam ehhez hasonlót, ez természetesen sokkoló. Nem kívánja az ember, hogy ez történjen egy sportolóval.”

A második körben egyébként Prevc 228,5 métert ugrott, ami a második legjobb eredmény volt a győztes japánok utolsó ugrójának, Nikaidónak a 229 méteres ugrása után.