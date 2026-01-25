Már közel egymillió háztartásban nincs áram a havazással és extrém hideggel küzdő Egyesült Államokban

Továbbra is extrém hideg van az Egyesült Államokban. Helyi idő szerint vasárnap reggelre mintegy 213 millió emberre adtak ki valamilyen téli időjárási figyelmeztetést. Az áramszünetben érintett háztartások száma meghaladta a 900 ezret, adatai szerint, ez a szám folyamatosan nő.

Vasárnapig körülbelül 11 000 repülőjáratot töröltek, és több mint 13 000 késést regisztráltak. Különösen érintettek a philadelphiai, washingtoni, baltimore-i, észak-karolinai, New Yorki és New Jersey-i repülőterek. A washingtoni Ronald Reagan repülőtér vasárnapra minden járatot törölt.

Fotó: AL DRAGO/Getty Images via AFP

Az Egyesült Államokat érintő hóvihar azért különleges, mert rendkívül széles területet érint, Új-Mexikótól és Texastól egészen New Englandig terjed, tehát körülbelül 3 200 kilométert fog át. Legalább öten már biztosan életüket vesztették az extrém időjárásban, ketten Louisianában, hárman pedig New Yorkban haltak meg a vihar kezdete óta.

Az Országos Időjárási Szolgálat szerint az ónos eső és havazás hétfőn is folytatódhat az ország nagy részén, amit nagyon alacsony hőmérséklet követhet, ami „veszélyes utazási és infrastruktúra-problémákat” okozhat több napig. Az országos távvezetékeken felgyülemlett vastag jég, a hideg és az esetleges széllökések miatt több napig is lehetnek áramszünetek, mondta vasárnap Kristi L. Noem belbiztonsági miniszter.

Fotó: AL DRAGO/Getty Images via AFP

A legtöbb hó a St. Louis–Pittsburgh és New York–Boston vonalon várható. Itt több mint 30 cm hóra lehet számítani. Hétfő reggelre a legnagyobb hómennyiség valószínűleg Pennsylvania, New York, Connecticut, Massachusetts, Rhode Island, New Hampshire és Vermont egyes részein lesz. (AP, CNN, Washington Post)

