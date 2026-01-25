Több mint 200 ezren maradtak áram nélkül az USA-ban az extrém időjárás miatt

Az extrém téli időjárás miatt az Egyesült Államokban több mint négyezer repülőjáratot töröltek, és több mint 230 ezren maradtak áram nélkül – írja a Reuters.

Donald Trump elnök szombaton „történelminek” nevezte a viharokat, és jóváhagyta a szövetségi katasztrófahelyzet kihirdetését többek között Dél-Karolinában, Virginiában, Tennessee-ben, Georgiában, Észak-Karolinában, Marylandben, Arkansasban, Kentuckyban, Louisianában, Mississippiben, Indianában és Nyugat-Virginiában.

A jeges Chicago. Fotó: JACEK BOCZARSKI/Anadolu via AFP

„Továbbra is figyelemmel kísérjük a helyzetet, és kapcsolatban maradunk minden olyan állammal, amely a vihar útjába esik. Vigyázzanak magukra, és maradjanak melegen”

– írta Trump a Truth Socialon. Az Oklahoma City-től Bostonig terjedő, több mint 2400 kilométeres sávban heves havazás várható, az ország északkeleti államaiban akár 30 centiméternél is nagyobb hó eshet. A hőmérséklet egyes régiókban mínusz 30 fok alá is csökkenhet.

A Belbiztonsági Minisztérium (DHS) közlése szerint 17 államban időjárási vészhelyzetet hirdettek ki. „A déli érintett államokban több tízezer ember maradt áram nélkül” – mondta szombaton Kristi Noem belbiztonsági miniszter. „A közműszolgáltatók csapatai azon dolgoznak, hogy a lehető leggyorsabban helyreállítsák az ellátást.”

Törölt járatok a Tulsa International Airporton. Fotó: SCOTT W. COLEMAN/NurPhoto via AFP

Vasárnap hajnalra mintegy 230 ezer fogyasztónál nem volt áram, főként Louisianában, Mississippiben, Texasban, Tennessee-ben és Új-Mexikóban – derül ki a PowerOutage.com adataiból. Az amerikai energiaügyi minisztérium szombaton rendkívüli intézkedést hozott, ami lehetővé teszi, hogy Texasban adatközpontoknál és más nagy létesítményeknél tartalék áramforrásokat használjanak a nagyobb áramszünetek megelőzésére.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztetése szerint a délkeleti államokban kiterjedt jegesedés várható, ami helyenként súlyos, akár katasztrofális következményekkel járhat. A FlightAware adatai szerint szombat este több mint 4000, vasárnapra pedig több mint 9400 járatot töröltek előre. A légitársaságok arra kérik az utasokat, hogy számítsanak további járattörlésekre és menetrendváltozásokra. A Delta több járatot törölt Atlantában és a keleti part nagyvárosaiban, a JetBlue hétfőig mintegy ezer járatot mondott le, a United pedig előre törölt járatokat a leginkább érintett térségekben.

Az áramszolgáltatók és a hálózatüzemeltetők szintén fokozott készültségben vannak. Kristi Noem arra kérte az amerikaiakat, hogy készüljenek fel a hidegre, töltsék fel élelmiszer- és üzemanyagkészleteiket. „Nagyon hideg lesz” – mondta. „De együtt átvészeljük.”